Terza dose, boom di indecisi 

Quattro su dieci, in Sardegna, i fragili e gli immunodepressi che hanno già ricevuto la terza dose di vaccino (il 44% secondo la Fondazione Gimbe). Ancor meno le altre categorie a rischio: due su dieci over 80; neanche tre su dieci settantenni e over 60 (il 21,4%). Persone che hanno completato il ciclo vaccinale sei mesi fa, o che si avvicinano alla scadenza per cui si rende necessario il rinforzo delle difese immunitarie. «La risposta è molto bassa, le prenotazioni poche», allargano le braccia da Ats. In media 2mila inoculazioni al giorno in tutta l’Isola, troppo poche – soprattutto adesso che si avvicina la stagione fredda – per mettere al riparo da contagi e Covid gli anziani e i fragili. Un allarme che riguarda tutto il Paese, tanto che il commissario Francesco Figliuolo ieri ha avvisato le Regioni: «Con la terza dose bisogna accelerare».

Il cambio di passo

La circolare del commissario Figliolo chiama a un cambio di passo e, «vista anche l’attuale ampia disponibilità di vaccini», chiede che si disponga «la possibilità di accedere agli hub senza prenotazione», e si ricorra in «modo sistematico alla chiamata attiva, procedendo alla prenotazione di chi deve fare la dose booster», col coinvolgimento più ampio possibile «di medici di famiglia, pediatri e farmacisti». Si può andare veloci, sottolinea Figliolo, perché «già si conoscono quanti sono i soggetti che mensilmente dovranno fare la terza dose visto che questa viene somministrata a sei mesi dalle seconda». Sei mesi e non di più, avvisa: «Le evidenze scientifiche sull’andamento dei contagi in funzione del tempo intercorso dalla vaccinazione o dalla guarigione, e soprattutto, l’incremento dei casi positivi con l’inizio della stagione delle grandi malattie respiratorie, suggeriscono l’opportunità di calendarizzare la somministrazione delle terze dosi rispettando senza indugio le tempistiche».

L’ingresso libero

Sono talmente pochi, quelli che chiedono il vaccino (terza dose e soprattutto la prima), che alla Fiera di Cagliari, ma ormai ovunque in Sardegna, non serve la prenotazione. «Vacciniamo tutti quelli che arrivano», dice Gabriele Mereu, responsabile di vaccinazioni e profilassi nel capoluogo e nel sud dell’Isola. I fragili, spiega, «tutto sommato arrivano, e comunque vengono chiamati dall’ospedale di riferimento. Il problema vero lo stiamo riscontrando soprattutto sugli ultraottantenni, ma anche su over 60 e 70: ci stiamo rendendo conto che non vogliono fare la terza dose. Molti li chiamiamo e sa cosa dicono? Voglio aspettare, ho sentito che dà effetti collaterali. Rischiamo così di mandare a monte tutto quello che abbiamo fatto finora».