Terrorizza per mesi madre e sorella 

Prima di entrare in carcere avrebbe vessato per anni la madre e una sorella, arrivando anche all’aggressione fisica.

Ma visto che presto potrebbe uscire dalla galera, ecco allora che il giudice ha pensato bene di evitare che le persecuzioni proseguano: così per 44enne di Selargius è arrivata un'ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alle due familiari. Che ovviamente scatterà non appena tornerà in libertà. Il provvedimento gli è stato notificato dai carabinieri della Stazione cagliaritana di San Bartolomeo e diventerà efficace quando l’indagato lascerà il carcere.

L’inchiesta

Secondo quanto emerso dalle indagini, tra febbraio 2020 e aprile 2021, l’uomo è stato denunciato più volte per continui atti vessatori ai danni della madre di 72 anni e di una sorella di 37, rendendo loro la vita impossibile. Una persecuzione vera e propria andata avanti a colpi di messaggi telefonici pieni di insulti e pesanti minacce ma anche di altri comportamenti molto gravi: spesso il 44enne avrebbe infatti pedinato le due donne, mostrando poi loro le foto che dimostravano la sua continua azione di stalking e facendole cadere in uno stato di forte ansia dovuto alla sensazione di trovarsi in una costante condizione di pericolo. In una occasione (nell’aprile dello scorso anno), avrebbe anche aggredito la madre sferrandole un pugno al volto, per fortuna senza gravi conseguenze. Una situazione impossibile per le due vittime. Il tutto per motivi incomprensibili.

Un incubo iniziato oltre due anni fa con il primo lockdown, quando madre e figlia sono finiti nel mirino del fratello disoccupato. Le due donne hanno subito per mesi, sino a quando la loro odissea non è finita al centro delle indagini affidate ai carabinieri.