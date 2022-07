Terreni incolti, ultimatum del Comune 

Passata la paura delle fiamme alte sino a tre metri che hanno lambito alcune case, costringendo per alcune ore i Vigili del fuoco a ordinare lo sgombero di cinque famiglie che vivono alla periferia di Sestu, esplode la polemica per le condizioni di alcuni terreni ai margini dell’abitato mai ripuliti dall'erba secca. E ciò nonostante l’ordinanza della sindaca Paola Secci che già a maggio intimava lo sfalcio della vegetazione per scongiurare proprio il pericolo degli incendi e che oggi lancia l’ultimatum.

La paura

Il fuoco è divampato nel primo pomeriggio di venerdì, raggiungendo prima una catasta di vecchie gomme, poi minacciando alcuni orti e dei capannoni. Quando le fiamme hanno lambito le abitazioni, i responsabili del servizio antincendi hanno deciso di ordinare lo sgombero precauzionale, aiutati dai volontari della protezione civile e dai barracelli. Solo ieri è stato possibile quantificare i danni, ingenti, soprattutto in prossimità di un capannone. Per spegnere le fiamme, oltre ai forestali e ai Vigili del Fuoco, è sceso in campo anche l’elicottero. «È il secondo grave incendio che si estende nelle nostre campagne, il terzo se si conta anche quelli lungo la provinciale per Monserrato», chiarisce uno dei volontari sestesi che ha lavorato gomito a gomito col servizio antincendio, «alla fine il problema è sempre quello dei terreni che non sono stati puliti dalle erbacce. Dove le foraggere erano state mietute, il fuoco ha rallentato sino quasi a spegnersi, ma dove ci sono sterpaglie corre veloce, alimentato anche dal vento».

L’ordinanza

Resta infatti pressoché inapplicata in molte zone di Sestu l’ordinanza che puntava alla pulizia dei terreni incolti, sia nel centro abitato che nelle campagne a ridosso della città. La sindaca Paola Secci aveva ordinato lo sfalcio degli arbusti secchi per prevenire sia gli incendi che il proliferare di mosche, zanzare, zecche e altri parassiti. La norma consentiva anche di bonificare il terreno col fuoco, ma dopo l’apposita autorizzazione del Corpo Forestale e della vigilanza ambientale (il via libera deve darlo l’Ispettorato di Dolianova della Forestale). Ma molti non hanno provveduto, tanto che il fuoco negli ultimi dieci giorni si è propagato spesso, l’ultima volta lambendo anche le case. Ora, visto l’accaduto, scatteranno nuovi controlli: i proprietari delle aree incolte e non sfalciate rischiano la sanzione (da 25 a 500 euro), una denuncia penale e l’intervento degli operai comunali con l’addebito delle spese.