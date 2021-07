Terreni incolti, pioggia di multe 

Oltre centocinquanta verbali in poco più di un mese: dopo l’ordinanza e l’annuncio dei controlli a tappeto dei vigili urbani in tutto il territorio di Selargius, scattano le multe a carico dei proprietari dei terreni incolti e pieni di erbacce. «Inevitabile», commenta il sindaco Gigi Concu, «il decoro della città viene prima di tutto, così come la sicurezza dei cittadini che potrebbe essere messa a rischio dagli incendi».

Le sanzioni fioccate da metà giugno si concentrano nella zona di San Lussorio, da via delle Viole a via delle Dalie, lì dove le sterpaglie regnano a bordo di strade e marciapiedi. Le multe sono riferite a circa cinquanta terreni: «Alcuni lotti sono intestati a più persone», precisa il comandante della Polizia locale Marco Cantori, «e ovviamente in questi casi la competenza è di tutti, quindi inevitabilmente il verbale scatta per ciascuno di loro».

Le verifiche

Il piano dei controlli da parte dei vigili urbani è stato avviato a metà giugno, così come annunciato dal Comune con tanto di invito alla responsabilità rivolto a tutti i cittadini. «Le sanzioni non sono scattate subito», precisa Cantori, «dopo aver fatto le prime verifiche in giro per la città e rilevato diversi terreni incolti, e quindi a rischio incendio, abbiamo mandato le diffide affinché i proprietari avessero il tempo di intervenire: una sorta di promemoria che in tanti hanno ascoltato evitando la sanzione, ma purtroppo non tutti. Perché l’obiettivo finale di fatto non è multare, ma responsabilizzare il cittadino, tant’è che addirittura c’è qualcuno che - dopo il primo avvertimento - ci ha comunicato di aver ripulito soddisfatto per aver svolto il proprio dovere».

Diffide che però - a quanto pare - non hanno funzionato con tutti. Almeno non con i centocinquanta trasgressori destinatari delle sanzioni che - in base alle direttive di Regione e Comune - vanno da 51 a 516 euro. Non è servita neanche l’ordinanza del sindaco, annunciata più volte per avvertire i selargini: «l’abbandono e l’incuria da parte dei proprietari dei terreni determinano un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie, che soprattutto nel periodo estivo sono causa di incendi con conseguente e grave pregiudizio per l’incolumità delle persone».

L’intervento

Nelle situazioni di emergenza il Comune sta facendo la sua parte, ma a una condizione: i costi saranno poi addebitati ai proprietari. «Stiamo procedendo a spese dell’amministrazione per ripulire le fasce a rischi in tutti quei terreni incolti e abbandonati e salvaguardare le case, in particolare nella zona dei canneti a ridosso di via Segni. Ovviamente», precisa il sindaco, «i costi sostenuti per pagare la ditta incaricata dei lavori saranno poi messi a carico dei proprietari inadempienti, oltre alla sanzione amministrativa». Poi l’ennesimo appello del sindaco rivolto ai selargini, «per evitare di incorrere in sanzioni e mettere a rischio la sicurezza di tutti: ciascuno deve tenere in ordine la sua proprietà, solo così possiamo avere una città più bella e decorosa, e fare ognuno la sua parte nella lotta contro gli incendi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

516

la sanzione massima per la mancata manutenzione dei terreni. Nei casi di maggior pericolo il Comune interviene e addebita i costi ai proprietari