Terreni già occupati, l’affidatario rinuncia 

Alla fine il bene vince sempre. Un giovane allevatore di San Gavino, Luca Mulvoni, ha rinunciato ai terreni nell’area ex mineraria di Montevecchio e Ingurtosu che aveva ottenuto in affidamento tramite una gara pubblica: un gesto di generosità nei confronti di quattro famiglie che da mezzo secolo campano grazie a quella fetta di terreno, in parte seminativo e in parte adibito a pascolo. «Quando lo scorso agosto – ricorda Mulvoni – ho saputo che la Regione aveva indetto un bando per concedere in affitto quelle terre per i prossimi tre anni, ho partecipato e vinto. In attesa di essere chiamato per la firma sul contratto, ho saputo delle famiglie che da molti anni vivono su quelle terre con il loro bestiame, unica fonte di lavoro». Il primo pensiero fu quello di recarsi sul posto per toccare con mano la situazione, prima di qualsiasi altro passo.

«Non ci volle molto – prosegue l’allevatore – a capire che sfrattare quattro famiglie, fra l’altro nel momento di crisi che stiamo vivendo, sarebbe stata una cattiveria. Non ho avuto dubbi: ho inviato a Igea una lettera di rinuncia. Non conosco gli sviluppi. Spero che la vicenda abbia un lieto fine».

A Gennemari da sempre

A raccontare la vicenda dalla parte degli inquilini storici è Efisia Borgia: «Abbiamo temuto di essere sfrattati», confessa. «Invece siamo ancora qui. Mi dicono di questo signore che ha rinunciato, evitando così che lasciassi Gennemari, lungo la strada per Scivu, dove, con i miei figli, vivo dall’età di 16 anni. Oggi ne ho 71 e da qui non mi sono mai mossa. Non saprei cos’altro dire. Non abbiamo avuto alcuna comunicazione ufficiale. Aspettiamo con fiducia».

I Borgia, qui, ci sono da una vita, da quando i padroni della miniera avevano affidato al papà Antonio le terre. Non hanno partecipato al bando perché, dicono, «non siamo stati informati». Eppure l’avviso della gara è stato pubblicato sul sito del Comune. Non solo: il bando del 2021 era il quarto dal 2016: i precedenti, tutti deserti. L’interesse per l’ultimo è stato improvviso.