Terreni espropriati a Sant’Anastasia, è battaglia sui prezzi 

Nella definizione del contenzioso sugli espropri del piano di zona di Sant’Anastasia scende in campo anche l’Agenzia delle Entrate, chiamata dalla Giunta di via Eligio Porcu per avere un parere sul valore dei terreni necessario per quantificare le risorse da versare ai privati dopo la prima sentenza già passata in giudicato. «Una consulenza tecnica che ci darà la certezza di un importo equo da pagare, e soprattutto ci consentirà di archiviare la prima partita di un contenzioso che il Comune si trascina da troppi anni», commenta l’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini.

La storia

Al centro del mega contenzioso il piano di edilizia convenzionata progettato nel 1998 con oltre 250 alloggi previsti, distribuiti nella località di Sant’Anastasia, a pochi metri dal litorale quartese. Il via agli espropri dei terreni privati risale al 2003, quando di fatto venne aperta una trattativa fra Comune e proprietari dei lotti che però non è andata a buon fine, almeno non per tutti: alcuni hanno aderito, altri - non ritenendo valida la ricompensa offerta in cambio della cessione dei terreni - hanno rifiutato per poi presentare ricorso al Tar, innescando una guerra legale con l’amministrazione di via Porcu. E da allora il tassametro ha continuato a girare facendo lievitare il debito per le casse comunali, stimato per più di 8 milioni di euro circa, tanto da dimezzare l’ultimo avanzo milionario di amministrazione che l’attuale Giunta avrebbe voluto utilizzare per altre urgenze presenti in città.

In tribunale

Le cause ancora in corso dopo diciotto anni sono sei, con sentenza in primo grado del Tribunale amministrativo alla quale il Comune ha presentato ricorso in appello. C’è già stata una sentenza esecutiva che condanna l’amministrazione comunale a pagare il valore dei lotti ceduti a suo tempo dai privati. Ed è su questa causa che si concentra la consulenza tecnica richiesta dalla Comune all’Agenzia delle Entrate con l’accordo stipulato di recente: «Un parere di congruità in merito alla valutazione di stima del valore venale dei terreni da acquisire, relativa alla porzione dell'area interessata dalla procedura espropriativa in località Sant’Anastasia«, si legge nella delibera approvata dall’esecutivo comunale, «finalizzato a contenere al massimo il valore di stima del bene oggetto di esproprio, che sarà la base per la valutazione di tutti gli altri immobili da espropriare nel medesimo piano di zona».

L’obiettivo

Un passaggio studiato per chiudere il prima possibile il primo contenzioso. «Nella sentenza il giudice ha fissato le modalità ma non l’importo da pagare», spiega Vanini. «Per questo abbiamo ritenuto necessario rivolgerci all’Agenzia delle Entrate per avere una stima ufficiale da parte di un ente autorevole, e la certezza assoluta che la somma da liquidare sia equa per entrambe le parti. Anche perché parliamo di soldi pubblici e non esiste un calcolo preciso da seguire». Una consulenza che costerà 1.500 euro in tutto. E che - a cascata - servirà anche per definire le altre cause di esproprio in corso concentrate a Sant’Anastasia. «L’obiettivo dell’amministrazione ora è chiudere questa prima partita e dare esecuzione a quello che ci ha chiesto il giudice», sottolinea l’assessore all’Urbanistica. «Subito dopo ci occuperemo degli altri contenziosi ancora aperti, cercando di definirli al più presto».

