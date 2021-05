Terreni e palazzi a disposizione della città 

Un piano per dare in affitto e in concessione gratuita strutture e aree pubbliche in tutta la città. In vetrina alcuni edifici di proprietà del Comune: in testa all’elenco - ancora da definire in vista dell’avviso per l’assegnazione - c’è l’ex palazzo della solidarietà di via Cilea, che l’amministrazione di via Porcu vuole riportare alla sua destinazione di casa delle associazioni di volontariato come un tempo. Per ora c’è il via libera al regolamento proposto in Giunta dall’assessora alle Attività produttive e valorizzazione del territorio Rossana Perra. E fra i progetti che il Comune intende mettere in campo - attraverso l’iniziativa dei privati - c’è quello degli orti urbani, dei “gattili” e delle piccole oasi canine da realizzare nelle aree comunali al momento inutilizzate.

La strategia

Il regolamento è stato approvato nei giorni scorsi dall’esecutivo comunale. «Si tratta del primo passo nella definizione di un piano di riutilizzo di alcuni locali comunali», commenta l’assessora Perra, «capace di dare risposte a quelle associazioni e a quei cittadini che da tempo chiedono spazi per portare avanti alcune iniziative con finalità sociali».

Locali ma anche anche aree che il Comune di fatto non usa. Parte del patrimonio comunale che potrà essere dato in concessione gratuita, o in affitto, per un massimo di tre anni. «Ma i contratti potranno essere prorogati per ragioni di pubblico interesse», viene precisato nel regolamento.

I criteri

Escluso qualsiasi tipo di attività commerciale. I futuri gestori di aree e locali comunali saranno singoli cittadini, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, e gli organismi senza finalità di lucro. Un’iniziativa rivolta ai cittadini quartesi e ai volontari presenti in città, ma sono ammesse anche le associazioni con sede legale fuori da Quartu che però operano nel territorio comunale. Nel documento deliberato dall’esecutivo viene anche decisa la modalità di affidamento: ciascun locale sarà assegnato tramite avviso pubblico, indetto dal responsabile del servizio competente, in base ai criteri generali definiti dalla Giunta. E qualora gli spazi a disposizione non saranno sufficienti a soddisfare tutte le richieste, verrà predisposta una graduatoria per le assegnazioni in comodato e una per gli affidamenti in locazione.

Le scelte

La mappa delle aree e delle strutture sarà definita a breve dal Consiglio comunale. A disposizione ci sono una serie di immobili riportati da anni nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Fra i tanti c’è la Casa della solidarietà - in vendita per poco meno di 1 milione di euro ma di fatto mai acquistata - sulla quale lo stesso sindaco Graziano Milia si era già espresso poco dopo il suo ritorno in Municipio. «Ritengo sia ancora vincente l’idea di trasformarla in casa per le associazioni locali di volontariato», aveva detto Milia a inizio anno. Fra gli immobili disponibili c’è anche S’Incantu, una struttura del territorio di Sinnai a due passi dal parco dei Sette Fratelli, acquisita anni fa dal Comune e trasformata in un centro per lo studio e l’educazione ambientale. E poi c’è lo stabile di via Mar Ligure, a Flumini, già dato in concessione ai carabinieri come caserma estiva per il litorale. Anche per l’ex asilo di via Boito la nuova destinazione è stata già decisa da Comune, Questura e Prefettura: la scuola materna ospiterà il nuovo commissariato di Polizia.

