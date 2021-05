Terremoto nella Giunta Dessì 

Tre nuovi assessori su quattro. Via Sergio Ghiani (turismo) e i due esterni Elena Marini (politiche sociali) e Paola Vargiolu (Istruzione). Dentro Angelo Frau (servizi tecnologici) e altri due assessori esterni: Veronica Utzeri (delega all’associazionismo) e l’avvocato Vittoria Giua Marassi (affari generali e società partecipate). L’unico che resta al suo posto è il vicesindaco Maurizio Marci.

La rivoluzione

Una vera e propria rivoluzione all’interno della maggioranza che il sindaco Gianluca Dessì ha annunciato ieri sera al suo rientro in Consiglio comunale dopo la vicenda delle dimissioni presentate e poi ritirate per le polemiche sul vaccino (l’Ats lo somministrò anche a lui durante la campagna per gli over 80). «Le ho ritirate - dice Dessì - anche perché ho ricevuto migliaia di attestati di stima. Però chiedo ancora una volta alla maggioranza di ricompattarsi. Il conflitto interiore che ho vissuto non può essere cancellato».

Dessì ribadisce più volte che non vuole più vedere individualismi: «No - aggiunge - a iniziative sporadiche e personali, la nuova Giunta farà da collettore e da filtro. Otto consiglieri valgono più di quattro assessori. Adesso dobbiamo correre per recuperare il tempo perso in queste tre settimane. Mi appello anche alla minoranza».

Le reazioni

L’ormai ex assessore al turismo Sergio Ghiani non la prende troppo bene: «Il gruppo "A-mare Villasimius” di cui faccio parte – sottolinea – ha contribuito alla vittoria elettorale con un percentuale pari al 35,87 per cento dei voti. Oggi si viene meno ad un accordo politico preelettorale siglato in presenza di testimoni esterni in qualità di garanti. Il sindaco mi chiede di accomodarmi in panchina. Mi verrebbe da lasciare tutto e tornare al mio onesto lavoro che svolgo da trent’anni ma non posso venire meno all’impegno che ho preso con le 287 persone che mi hanno dato fiducia». E dunque «resterò al mio posto e seguirò con molta attenzione l’attività politica. Appoggerò le iniziative buone ma non permetterò a nessuno che si facciano dei giochi politici alle spalle dei cittadini. Le parole date vanno mantenute».

E la minoranza? «Prendiamo atto delle decisioni del sindaco - dice Tore Sanna - e rimarchiano che quanto è accaduto, e cioè la pausa in un momento difficile, è di esclusiva responsabilità della maggioranza».

