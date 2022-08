Terre di Bara, i giovani lanciano la sfida 

Le terre da coltivare per i giovani diventano una opportunità. Per avere un reddito e far crescere l'economia del capoluogo del Marghine. E sono proprio gruppi di giovani protagonisti di una grande sfida, i quali, assieme a tanti altri, hanno presentato manifestazioni di interesse per avere in concessione i terreni della zona di Bara, gravati da uso civico.

Adesioni

«Hanno aderito in tanti – dice Mariano Cadoni, assessore all'agricoltura, che nello sfruttamento di quelle terre ha sempre creduto – vediamo concretizzarsi i risultati di un lavoro paziente, iniziato qualche anno fa. Ora c'è questa grande opportunità: restituire ai cittadini, soprattutto ai giovani, terreni di pregio che si prestano all'insediamento di attività non solo agricole, ma per creare una economia circolare che coinvolga allevatori, agricoltori, le attività turistiche, quelle sociali e ludiche, oppure sportive». Entro il mese di settembre, nel corso di un’assemblea pubblica, saranno presentati i lavori e le proposte gestionali, di conservazione e di mutamento di quelle terre. «Un lavoro importante, frutto degli incontri tenutosi agli inizi dell'anno, a cui hanno partecipato numerose persone interessate», spiega Cadoni. Utilizzo, valorizzazione e gestione di quelle terre rappresentano una opportunità per poter accedere ai bandi regionali del Psr e al Pnrr.

Le risorse

Sono previste importanti risorse economiche, destinate alla manutenzione forestale e alla riqualificazione strutturale. Investimenti che daranno opportunità di occupazione stabile per diverse persone. «Questo – dice Cadoni – per la nostra cittadina e per i nostri giovani non è poco». Nell'area di Bara, oltre 80 ettari di grande pregio, si potranno concretizzare i sogni di tanti, che potranno avviare un sistema di coltivazione ortiva specializzata, di coltura protetta con le serre, allevamenti intensivi su superfici ridotte, come le lumache, polli e conigli. «Siamo arrivati a dare concretezza in tempi veloci a questo progetto – dice ancora Mariano Cadoni – grazie anche alla collaborazione della società Elighes, che ha elaborato il piano forestale particolareggiato, di Coldiretti e del Csa. Le adesioni sono state tante. Anzi, siamo andati bel oltre il previsto». Il rappresentante di Coldiretti, Tore Cambula aggiunge: «Da tempo gruppi di giovani cercavano terre di pregio da coltivare. Questa è una grande opportunità».