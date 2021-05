Terramaini, una palestra a cielo aperto 

Il ronzio ovattato dei motori delle auto e le urla di gioia dei bambini incorniciano i prati verdi. I lunghi sentieri pianeggianti sono ideali per il popolo della corsa, mentre le piazzole che si affacciano sul laghetto sono perfette per l’utilizzo di bilancieri, panche e tappetini. Sull’erba appena rasata i maestri di yoga impartiscono le indicazioni ai loro allievi, mentre le nonne spingono le altalene con le nipotine. Benvenuti al Parco di Terramaini, grande palestra a cielo aperto tra Pirri, il quartiere Europeo e il Cep. Un’oasi a pochi passi dal centro, un posto unico per chi vuole fare movimento o concedersi un po’ di relax.

Un giardino di città

Il parco comunale di Terramaini ha un’estensione totale di 113.450 metri quadri, (1.250 mq di aiuola spartitraffico, 4.926 fronte piscina comunale, 3.337 campo di calcio comunale) e nasce da un'opera di bonifica di un'area adiacente al canale di Terramaini e al parco di Molentargius. Gestito per 300 mila euro all’anno dalla società Alberghina (l’appalto scade il prossimo mese), Terramaini si sviluppa su una superficie pianeggiante dominata dalle aree verdi. Dall'ingresso di via Vesalio si accede al percorso vita: seguendo i pannelli esplicativi si possono eseguire esercizi anche con attrezzi.

Le specie botaniche sono: lentisco, fillirea, rosmarino, corbezzolo, mirto, pini, carrubo, olivo, palme, ficus e callistemon.

Un fisico bestiale

In una piazzola interna che si affaccia sul laghetto ben riparata da occhi indiscreti dalle siepi si modellano corpi. Valentina Gesuato, 31 anni, di Oristano, segue gli esercizi di due atlete. «Mi hanno chiesto di ricostruire i loro corpi», dice in tono scherzoso la personal trainer. «Ci sto tentando con bilancieri, panca ed elastici», trasportati su un carrellino. «Il parco di Terramaini è molto spazioso, l’aria è buona e ci sono molte aree riservate dove si può lavorare bene». Federica Frau, 47 anni, di Cagliari, è un’habitué. «Abito a Monserrato e arrivare qui è molto comodo. In attesa di aprire il mio centro benessere, vengo qui con i miei cani». Federica Frau ha alcuni suggerimenti da proporre. «Prima di tutto ci vorrebbe un’area per cani di piccola taglia. Vorrei anche sapere – si chiede Federica Frau – perché il centro ristoro è chiuso dalla notte dei tempi? Eppure sarebbe molto utile. Un discorso a parte merita la scarsa illuminazione, devo dire che di sera, con il buio, ho paura, nonostante la presenza dei guardiani che non si fermano mai».

Parco giovane

Andrea Pischedda è al quarto giro del percorso interno. «Il parco è molto giovane, gli alberi devono ancora svilupparsi. A parte questo altre zone d’ombra non guasterebbero, venire qui d’estate è come entrare in una sauna». Altro problema con la stagione calda. «Specialmente di sera, le zanzare sono un vero problema. Il laghetto e le zone umide sono il loro habitat perfetto. Speriamo che quest’estate si attivino con una efficace disinfestazione. Peccato poi per il ponticello, è stato ricostruito dopo l’incendio ma è ancora inspiegabilmente sbarrato».

A tutto studio

Federica Cogoni e Lucrezia Hellies, studentesse di Psicologia, entrambe di 21 anni, stanno preparando un esame sedute su una panchina. «Qui all’aria aperta studiamo con piacere». Anche le ragazze hanno un suggerimento. «Sarebbe bello avere a disposizione punti per la ricarica della batteria del notebook, magari come a Monte Urpinu dove sono sistemati tra le rocce».

