Terralba e Arborea, il business ostriche 

Il progetto dal titolo “Ostrinnova, potenziamento del sistema produttivo della molluschicoltura in Sardegna, nuovi siti produttivi nei compendi lagunari”, finanziato da Sardegna Ricerche, aveva un unico obiettivo: far capire ai pescatori che è possibile coltivare anche questa specie, in che modo sistemare i semi in acqua e con quali tempi: otto mesi. Nell'ottica di far crescere l'economia dei compendi dell’Oristanese.

Non solo cozze e arselle. La laguna di Marceddì, come anche quella di S’Ena arrubia, è terreno fertile anche per coltivare le ostriche. E in poco tempo. A dirlo è il risultato dell’esperimento messo in atto dai ricercatori del Centro Marino Internazionale di Torregrande.

Non solo cozze e arselle. La laguna di Marceddì, come anche quella di S’Ena arrubia, è terreno fertile anche per coltivare le ostriche. E in poco tempo. A dirlo è il risultato dell’esperimento messo in atto dai ricercatori del Centro Marino Internazionale di Torregrande.

Nuove produzioni

Il progetto dal titolo “Ostrinnova, potenziamento del sistema produttivo della molluschicoltura in Sardegna, nuovi siti produttivi nei compendi lagunari”, finanziato da Sardegna Ricerche, aveva un unico obiettivo: far capire ai pescatori che è possibile coltivare anche questa specie, in che modo sistemare i semi in acqua e con quali tempi: otto mesi. Nell'ottica di far crescere l'economia dei compendi dell’Oristanese.

Lo studio

«Per quanto riguarda la provincia di Oristano sono stati individuati due siti, la laguna di S’Ena Arrubia e lo stagno di Corru S’Ittiri, a Marceddì - spiega il biologo Gianni Brundu del Centro marino -. Qui sono stati effettuati dei cicli sperimentali di allevamento di due specie commerciali di ostriche. Le giovani sono state seminate ad aprile e giugno scorso, dopodiché, in stretta collaborazione con i pescatori, sono state monitorate la crescita e la sopravvivenza».

Il successo

Il progetto si concluderà a giugno del prossimo anno ma già si conoscono i primi risultati della sperimentazione: «Quelli preliminari indicano che gli animali crescono bene e velocemente in entrambe le lagune - spiega ancora l'esperto del Centro marino internazionale -, molto velocemente se si considerano gli allevamenti del Nord Europa, e anche i tassi di sopravvivenza per il momento sono molto buoni. Per avere però un visione completa sull’adeguatezza di queste lagune per l’allevamento delle ostriche sarà necessario attendere la fine del progetto, quando si avranno tutti i dati a disposizione, compresi quelli relativi alla qualità del prodotto ottenuto».

Le risorse

Per gli operatori si apre un nuovo mondo. «Non possiamo più accontentarci di ciò che la natura ci regala - ha detto il presidente del Consorzio pesca di Marceddì Antonio Loi -. Ci dobbiamo affidare alla scienza. Sapere che nel nostro territorio è possibile coltivare con successo anche le ostiche ci obbliga a chiedere finanziamenti per mettere in piedi un allevamento serio, per migliorare la nostra economia».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata