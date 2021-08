Terapie domiciliari,  attacco al protocollo: «Iniziativa scellerata» 

«Scellerata decisione», quella dell’assessorato regionale alla Sanità, che ha inviato ai medici e pediatri di base il protocollo per le cure domiciliari per il Covid-19: «Perché è infarcito di indicazioni terapeutiche non approvate o addirittura sconsigliate (integratori vari, idrossiclorochina, invermectina, cortisonici già alla prima fase della malattia e tante altre) e si pone in aperto contrasto con le indicazioni fornite dell’Aifa e dalle altre agenzie regolatorie nazionali e internazionali, nonché dalle società scientifiche».

Polemica sempre accesa

Più che una critica, è un epitaffio, la nota contro la Regione firmata da tre medici (due dei quali, docenti universitari) molto conosciuti in Sardegna. Marco Pistis è ordinario di Farmacologia nell’Ateneo cagliaritano, Aldo Marzin lo è di Microbiologia e Microbiologia clinica nella stessa facoltà di Medicina del Capoluogo e Goffredo Angioni è il primario di Malattie infettive dell’ospedale Santissima Trinità, un reparto in prima linea per la cura del Covid-19. Insieme, hanno scritto un attacco a testa bassa contro il protocollo per le cure domiciliari elaborato dal Comitato cura domiciliare Covid fondato da Erich Grimaldi: proprio quello che la Regione ha inviato via mail a tutti i medici e pediatri di base della Sardegna, sollevando polemiche da parte dei sindacati della Sanità e dall’Ordine dei medici. La mail sulla quale si litiga malamente da giorni è stata inviata da Antonio Soru, responsabile del Corsa (Centrale operativa per il coordinamento delle attività sanitarie e socio-sanitarie territoriali), che l’ha poi definita «illustrativa» e «non vincolante per i medici».

Parole durissime

Quel protocollo del Comitato prevede l’uso combinato di antibiotici, vitamine, integratori (non gratuiti per i pazienti), farmaci di ogni genere, anticoagulanti, cortisonici e inibitori. «Proporre protocolli terapeutici non validati e potenzialmente dannosi», commentano però Pistis, Manzin e Angioni, «va contro tutti i principi che si insegnano agli studenti di Medicina e che devono guidare il lavoro del medico, non tiene conto dell’immensa mole di dati che ormai abbiamo acquisito in questa pandemia e mina la fiducia dell’opinione pubblica nella scienza e nella ricerca scientifica». I tre firmatari sollecitano alla Regione il ritiro del protocollo e che l’assessorato guidato da Mario Nieddu lo faccia «con le dovute scuse ai medici e a tutto il mondo scientifico, individuando le responsabilità di chi ha preso questa scellerata decisione».

Le terapie

I tre specialisti non fanno sconti al protocollo del Comitato cura domiciliare Covid: «Nessun farmaco è privo di reazioni avverse, che possono essere tanto più gravi e frequenti tanto più numerosi sono i farmaci associati in un cocktail empirico, sulla cui sicurezza si hanno pochissimi dati». Dopo un anno e mezzo di pandemia, aggiungono, «stupisce che alcuni ancora non siano riusciti ad apprendere che l’unico faro che deve guidare le scelte terapeutiche, anche in momenti di emergenza, è la medicina basata sulle evidenze. Molte terapie considerate promettenti contro il Covid-19 si sono rivelate inutili e dannose». E se questo è l’epitaffio sulla mail inviata ai medici dalla Regione, a questo punto non si sa se questa “messa” (funebre) sul protocollo domiciliare per il Covid-19, celebrata dai medici che l’hanno ricevuta dalla Regione, sia finita qui. Meglio, dunque, non “andare in pace”. Non ancora.

