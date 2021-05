Terapia intensiva, Conoci sotto accusa 

La Terapia intensiva? Bocciata dalla Regione. Così maggioranza e opposizione hanno bacchettato il sindaco Mario Conoci sulla gestione della Sanità di Alghero, riacutizzando la crisi politica. È firmata anche da alcuni alleati di centrodestra la nota stampa con cui i tre quarti del Consiglio comunale (esclusi Psd’az e Lega) esprimono «preoccupazione e sconcerto per la notizia della conclusione negativa del procedimento di accreditamento della Terapia intensiva polispecialistica e post-operatoria nell'ospedale Civile di Alghero». La notizia è giunta a sorpresa durante l’assemblea civica di giovedì e ha provocato la sospensione dei lavori, in segno di protesta. Ieri il Consiglio comunale non si è potuto riunire per lo stesso motivo. «Abbiamo perso la pazienza» hanno detto gli alleati ribelli.

Il sindaco

«La posizione di alcuni consiglieri di maggioranza è grave –replica Conoci - e non può essere da me sottaciuta. Il solo sospetto che il sindaco non si occupi dei problemi della Sanità, che non difenda i suoi concittadini, che trascuri il diritto primario e supremo dei cittadini alla salute è un fatto gravissimo». A scatenare il malcontento generale è stata la doccia fredda sulla Terapia intensiva. Il reparto sta funzionando in emergenza, con i malati Covid, ma non ha ancora l’accreditamento ufficiale.

La protesta

«La conclusione negativa del procedimento equivale ad una bocciatura di un iter iniziato nel giugno 2020 ed arenatosi il primo aprile 2021, data in cui – scrivono i consiglieri di Per Alghero, Forza Italia, Udc, 5 Stelle, Pd, Fratelli d’Italia, Gruppo Misto, Riformatori, Futuro Comune, Noi con Alghero e Sinistra in Comune – è stata comunicata dalla Regione la notizia della bocciatura per via della mancata integrazione di un allegato che non è solo mero atto formale». Mancherebbero quattro anestesisti, oltre a infermieri e operatori. «Convochiamo un Consiglio comunale aperto a cui invitiamo l'assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu – dicono - per ottenere le risposte che questo territorio merita».

Conoci non ha gradito il comportamento dei suoi che, nemmeno troppo velatamente, lo hanno accusato di disinteressarsi della Sanità locale.

«In questi lunghissimi mesi sono stato ogni giorno vicino e presente, fisicamente, moralmente e istituzionalmente, ai nostri sanitari», ha aggiunto. Se davvero consiglieri della maggioranza che mi onoro di rappresentare pensano questo, bene farebbero a esprimerlo chiaramente e saranno certamente, come farò io per primo, in grado di trarne le conseguenze».

