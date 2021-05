Terapia intensiva: «Aspettiamo Nieddu» 

Non basterà un comunicato stampa dell'assessore regionale alla Sanità a calmare gli animi del Consiglio comunale algherese. L'assemblea civica, in sciopero da una settimana, reclama la presenza (seppure da uno schermo di Pc) di Mario Nieddu, corredata di atti. L’argomento che ha acceso gli animi e mandato in crisi persino la maggioranza di centrodestra è la Terapia Intensiva dell'ospedale Civile che non avrebbe superato l’iter per l’accreditamento a causa della mancanza di quattro medici anestesisti. L’assessore regionale ha avuto modo di precisare, in seguito, che non si tratta di una vera e propria bocciatura, ma di una sospensione. Un intoppo superabile.

L’opposizione

Ma i consiglieri di minoranza, ieri, con una nota, lo hanno smentito. «La lettera Pec dello scorso primo aprile indirizzata all'Ats dai suoi uffici dell’assessorato della Sanità dice così: “ Conclusione del procedimento amministrativo di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale in regime definitivo della struttura sanitaria destinata a terapia intensiva dell'Ospedale Civile di Alghero. (...) Non avendo ricevuto nei termini fissati alcuna risposta alla richiesta di integrazioni dello scrivente (...) il procedimento è formalmente concluso”» . Chiuso, finito male dunque. L’assessore Nieddu ha già fatto sapere che sulla Rianimazione di Alghero non ci saranno passi indietro. «Facile per un assessore replicare a mezzo stampa, senza contraddittorio. Facile e scorretto», scrivono i consiglieri Mario Bruno, Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi. «Perché forse non ha capito che c’è un intero Consiglio comunale che attende risposte e lo aspetta nella sede istituzionale».

La maggioranza

Non è ufficiale, ma venerdì l'assessore Nieddu dovrebbe presenziare nell'aula virtuale del Municipio, collegandosi per un intervento chiarificatore. Non è solo la minoranza a chiederlo, ma anche gli alleati del sindaco. «Se Nieddu presenzierà è già una buona notizia - commenta Christian Mulas, presidente della commissione Sanità e capogruppo di Fratelli d'Italia – è da sei mesi che chiediamo un Consiglio comunale aperto alla presenza dell'assessore regionale e non dobbiamo arrivare a farci del male in aula per ottenere questo privilegio. I mali nella Sanità locale sono tanti e parecchi ereditati dal passato, è vero. Ma oggi ci siamo noi e i problemi li dobbiamo risolvere. Basta dare colpe agli altri e guardare al passato».

Verso il rimpasto

L'assessore regionale arriverà giusto in tempo a riportare la calma. Lunedì, infatti, c'è in agenda lo scoglio del bilancio di previsione, atto amministrativo di vitale importanza per il proseguo del mandato amministrativo. Alcuni autorevoli esponenti della maggioranza ritengono che sia pure arrivato il momento per rimettere mano agli assetti di giunta, proprio in vista dell'appuntamento con l'approvazione del documento contabile.

Le poltrone in bilico sarebbero quelle dell'assessora alle Finanze Giovanna Caria, in quota a Forza Italia e dell'assessora allo Sviluppo Economico, Giorgia Vaccaro, della Lega.

RIPRODUZIONE RISERVATA