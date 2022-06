Tentato omicidio, l’aggressore sempre in fuga 

I carabinieri lo cercano da sabato notte, da quando in via Seruci, armato di roncola, ha colpito un 26enne a un braccio rischiando di amputarglielo. Da quel momento l’aggressore – un giovane conosciuto per i suoi precedenti – è sparito nel nulla. I militari della compagnia di Cagliari hanno battuto le zone dove vive e che frequenta maggiormente, sentendo anche i suoi familiari e amici. Le ricerche non riguardano solo la città ma sono state estese anche a diversi Comuni dell’hinterland: c’è molta preoccupazione perché l’uomo avrebbe con sé la roncola (o il machete) usato al termine della discussione finita nel sangue. Intanto migliorano le condizioni di Maurizio Castangia, il giovane vittima dell’aggressione: i medici dell’ospedale Brotzu gli hanno salvato il braccio e ora è ricoverato con una prognosi di trenta giorni nel reparto di Ortopedia.

La lite

Su cosa sia accaduto sabato verso le 21,30 in via Seruci, in strada davanti a una delle palazzine purtroppo spesso al centro di vicende legate al mondo dello spaccio, sono al lavoro i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia e i colleghi della stazione di Pirri. Sono stati ascoltati alcuni testimoni che hanno assistito alle fasi dell’aggressione ed è stato sentito anche il giovane ferito, prima che entrasse nella sala operatoria per il delicato intervento chirurgico. Le informazioni raccolte hanno permesso ai militari di farsi un’idea ben precisa del presunto responsabile fuggito subito dopo, pare a bordo di un’auto. Gli inquirenti indagano anche per stabilire il movente del tentato omicidio.

Sotto choc

Tra le persone sentite dai militari anche una giovane che sabato notte si trovava in via Seruci con Castangia, oristanese da un po’ di tempo domiciliato a Cagliari. La ragazza ha riferito che Castangia e l’aggressore si conoscevano per aver avuto qualche screzio in passato. L’aggressore, dopo una breve discussione, avrebbe detto al 26enne di smetterla perché stava per perdere la pazienza. Poi si sarebbe allontanato per tornare, sempre in via Seruci, con qualcosa in mano. «Pensavamo fosse un tubo. È accaduto tutto in pochi istanti: si è avvicinato e ha sferrato un colpo con una roncola, forse un machete. Ho tenuto il braccio di Maury premuto al resto del corpo fino all’arrivo dei soccorritori», ha spiegato la giovane ancora sotto choc. L’identità dell’aggressore sarebbe emersa da altre testimonianze e dai riscontri raccolti dai carabinieri. E il giovane in fuga, subito dopo il fatto, avrebbe detto a un conoscente: «Ho fatto qualcosa di molto grave». Poi è sparito nel nulla.