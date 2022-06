Tentato omicidio in via Seruci 

Tentato omicidio ieri notte in via Seruci. Un 27enne è stato aggredito in strada e colpito con una roncola: ha subito una semi amputazione del braccio ed è stato soccorso e accompagnato d’urgenza al Brotzu dal personale del 118. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri si sono messi subito sulle tracce del responsabile che potrebbe avere le ore contate. Si indaga per capire cosa ci sia stato all’origine del grave fatto di sangue avvenuto a Is Mirrionis.

La telefonata

È stato uno degli abitanti della zona a chiamare i soccorritori verso le 21,30 per segnalare la presenza di un ragazzo ferito che perdeva molto sangue. Il personale del 118 ha raggiunto via Seruci e accompagnato subito il 27enne in ospedale per la grave lesione riportata a un braccio. I medici del Brotzu si sono occupati di lui prevedendo un possibile intervento chirurgico. Una ferita causata da un’arma da taglio. Su quanto accaduto si sono messi subito al lavoro i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia, coordinati dal comandante Emanuele Macrì. Le pattuglie hanno raggiunto la strada finita più volte al centro di notizie di cronaca nera. Sono stati sentiti alcuni testimoni che hanno consentito agli investigatori di farsi una prima idea sul tentato omicidio.

Le ricerche

Sul posto anche i carabinieri del nucleo operativo mentre una pattuglia ha raggiunto l’ospedale Brotzu: i militari hanno atteso di poter parlare con il giovane ferito per raccogliere ulteriori informazioni sull’aggressore e sul motivo scatenante del tentato omicidio. Dai primi accertamenti si tratterebbe di una lite per uno sgarro ma non si capisce ancora la natura. Ancora da chiarire se altre persone abbiano preso parte all’aggressione o se ci fosse qualcuno che ha assistito alle varie fasi: la discussione, lo scontro e i colpi di roncola (si è parlato anche di machete, ma l'arma non è stata ancora trovata e dunque non è stato possibile stabilire con precisione cosa sia stato utilizzato per ferite gravemente a un braccio il giovane). I carabinieri hanno comunque raccolto diverse preziose informazioni che li avrebbe portati sulle tracce del presunto responsabile. Le ricerche sono proseguite dopo la mezzanotte. Possibili sviluppi si potranno avere oggi.