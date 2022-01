Tentato omicidio e rapina, assolto 

Sentenza ribaltata. Condannato in primo grado dal Gip del Tribunale di Oristano a 8 anni, assolto in appello per non aver commesso il fatto. Per la Corte d’appello di Cagliari (presidente Poddighe) Claudio Manca di Terralba, 46 anni, non aveva niente a che fare con la rapina e il tentativo di omicidio nei confronti del suo concittadino Stefano Megaro, 54 anni. Il Procuratore generale aveva chiesto la conferma della condanna ma i giudici si sono invece convinti della tesi a difesa dettagliata dal legale dell’imputato, avvocato Fabio Costa. Nella vicenda che risale a quasi 3 anni fa era rimasto coinvolto insieme a Claudio Manca anche Remo Carcangiu di Marrubiu condannato per gli stessi reati a 8 anni e due mesi. Tra la sentenza di primo grado e l’appello Carcangiu è deceduto, quindi la Corte cagliaritana sostanzialmente si è occupata solo di Manca a favore del quale l’avvocato ha sottolineato le incongruenze degli indizi oltre a mettere forti dubbi sull’attendibilità della parte offesa.

La storia

Il fatto risale a marzo 2019 quando Stefano Megaro mentre si trova in compagnia di Remo Carcangiu viene colpito con una spranga di ferro, una prima volta all’interno della sua auto e altre due fuori da una persona incappucciata. Al termine Carcangiu si allontana con l’auto della vittima mentre lo sconosciuto a piedi. In ospedale Stefano Megaro parla di una persona bassa e grassa, quindi fa il nome di Claudio Manca ma successivamente, dice di non ricordare la prima versione registrata subito dopo il fatto in quanto sotto choc. I particolari forniti dalla vittima non sempre coincidono. Racconta di un incontro due mesi prima dell’aggressione con Carcangiu per chiedere conto a Manca di un vecchio debito. Vengono anche accertati diversi contatti telefonici tra Manca e Carcangiu il giorno precedente e dopo l’aggressione.

La sentenza

Questi e altri particolari sono stati argomentati dall’avvocato Costa per dimostrare che non poteva esistere alcun disegno criminoso concordato con Manca perché se così fosse stato sarebbe certamente andato a recuperare il complice che invece venne trovato vicino all’autovettura della vittima. Anche gli orari registrati da una telecamera non si allineavano con quelli dell’aggressione a differenza dell’alibi prodotto dall’imputato. Infine nell’auto della vittima vennero rintracciate tracce di sangue di Carcangiu ma nessuna di Manca. Per tutti questi motivi la Corte d’Appello a riformato la sentenza del Gip dichiarando di non doversi procedere nei confronti di Carcangiu in quanto deceduto e assolvendo Manca per non aver commesso il fatto. ( a. m