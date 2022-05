Tentato omicidio, cagliaritani condannati 

Il regolamento di conti per una partita di droga non pagata era sfociato nel sangue. Per quella violentissima aggressione a Ruinas, nel marzo di un anno fa, ieri sono arrivati i verdetti del Tribunale per due cagliaritani: Salvatore Sanna, 43 anni, è stato condannato a sei anni (il pm aveva chiesto una pena di 14 anni) mentre il 29enne Stefano Sanna a 4 anni e 8 mesi (per lui ne erano stati 12). Entrambi erano accusati di tentato omicidio, ma sono state riconosciute le attenuanti generiche.

La storia

L’episodio era accaduto il 3 marzo 2021 e oltre ai due cagliaritani vede protagonisti anche Giovanni Pisu, 21 anni di San Vero Milis, e Gianluca Lostia (41) di Ruinas finiti poi a processo per tentata rapina e detenzione illegale di una pistola (a Pisu è contestata anche la detenzione di un coltello). I quattro erano finiti in carcere lo scorso agosto, dopo una lunga indagine dei carabinieri su una misteriosa aggressione. Secondo gli accertamenti, Pisu e Lostia avevano teso una sorta di trappola ai cagliaritani per regolare un debito per una fornitura di cocaina non pagata. Lostia avrebbe fatto entrare Sanna nella sua casa di Ruinas; ad aspettarli c’era Pisu, che con un passamontagna sul volto, avrebbe puntato la pistola contro Stefano Sanna per farsi consegnare i 45 mila euro che aveva con sé per acquistare altra droga. Sanna, minacciato di morte, lasciò il denaro e venne spinto fuori dalla casa. A quel punto l’aggressione: Pisu venne colpito con pugni e calci, gli fu lanciato contro anche un blocchetto di pietra che gli provocò fratture e traumi alla testa e in altre parti del corpo.

Il processo

I cagliaritani, difesi dagli avvocati Roberta Cannas e Marco Fausto Piras, avevano scelto il rito abbreviato. Nella precedente udienza il pm Andrea Chelo aveva ricostruito la vicenda sottolineando che Pisu era stato dichiarato anche in pericolo di vita per le ferite riportate. E aveva sollecitato condanne pesanti a 14 e 12 anni per Salvatore e Stefano Sanna; l’avvocato di parte civile Pietro Diaz si era associato a quelle richieste, sollecitando inoltre il risarcimento danni. I difensori avevano chiesto invece la derubricazione del reato da tentato omicidio in lesioni, insistendo sulla mancanza della volontà di uccidere da parte dei due cagliaritani. Ieri mattina la giudice Silvia Palmas ha letto la sentenza, il reato non è stato derubricato ma sono state riconosciute le attenuanti generiche e la pena inflitta è ridimensionata rispetto alle richieste dell’accusa. Le motivazioni della sentenza saranno pubblicate tra novanta giorni.