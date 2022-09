Tenta una rapina con una siringa, in cella 

Tutto filava liscio fino a quando un addetto alla sicurezza in servizio nell’ipermercato l’ha sorpresa mentre si incamminava verso l’uscita oltrepassando la barriera delle casse decisa a non pagare il conto. Aveva tra le braccia alcuni capi di abbigliamento e sperava evidentemente di riuscire a farla franca, guadagnare l’uscita e poi darsi alla fuga. Il suo sogno non si è infranto quando la guardia giurata le si è parata davanti chiedendole di restituire la merce.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri. La ragazza aveva raggiunto il centro commerciale Conad di via Jenner e aveva cominciato a passeggiare tra gli scaffali con fare sospetto. Anche per questo i suoi movimenti erano stati tenuti in qualche modo sotto controllo.

Dopo il furto in un centro commerciale minaccia con una siringa una guardia giurata, l’arrestano i poliziotti. Nei guai è finita una donna di 30 anni, arrestata con l’accusa di rapina impropria.

La sorpresa

La reazione

Una richiesta che ha scatenato una reazione immediata da parte della donna, decisa a non cedere. La trentenne ha risposto prelevando dalla sua borsa una siringa, di quelle utilizzate per le iniezioni di insulina, per poi puntarla minacciosamente al petto dell’addetto alla sicurezza. Un’azione rapida che le ha anche consentito di guadagnare la fuga.

L’intervento

È stata la guardia giurata col supporto della direzione del centro commerciale a chiedere l’intervento della Polizia di Stato. In via Jenner è così arrivata una pattuglia della Squadra Volante, già impegnata nei servizi di controllo del territorio finalizzati anche al contrasto dei furti e dei reati predatori. Pochi attimi e sono cominciate le ricerche.

Grazie anche alle immagini raccolte dall’impianto della videosorveglianza dell’ipermercato, dove si vedevano distintamente tutte le fasi del furto, le Volanti (le informazioni sono state diramate anche alle altre pattuglie di zona) hanno rintracciato la donna vicino al Colle di San Michele. Dentro la borsetta aveva alcune siringe da insulina, dello stesso tipo di quella rivolta poco prima alla guardia giurata. La stessa, una trentenne dell’area metropolitana di Cagliari già nota per i suoi precedenti sempre in materia di reati contro il patrimonio, è stata quindi arrestata per rapina impropria.

