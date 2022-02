Tenta di violentare una 17enne 

A quanto pare nessuno avrebbe assistito alla scena. Per questo la famiglia ha lanciato un appello su Facebook, condiviso in centinaia di pagine. «Se qualcuno ha visto o sentito qualcosa in merito a un’aggressione al Poetto nei confronti di una ragazza, all’altezza del Lido della finanza, il giorno 11 tra le 18,40 e le 19, ci faccia sapere. Si tratta di un ragazzo di colore, scappato poi in direzione di Quartu, vestito totalmente di nero. Non esitate a contattarci». Non dovrebbe essere difficile trovare qualcuno che può dare indicazioni.

Invece venerdì scorso la giornata si è trasformata in un incubo per una diciassettenne quartese. Nel tratto di lungomare davanti allo stabilimento della Guardia di Finanza è stata aggredita da un uomo che dopo avere tentato di abusare di lei, le ha sferrato una serie di pugni lasciandola a terra dolorante e spaventata. Poi le ha strappato dal polso il suo Apple Watch prima di darsi alla fuga. Sulla vicenda adesso indagano i carabinieri della stazione di Quartu, che sono sulle tracce dell’aggressore.

Sembrava una serata come tante altre. Una corsa al Poetto per rigenerarsi e stare un po’ all’aria aperta, e poi il ritorno a casa, senza fare tardi.

Le indagini

Il racconto

«La ragazza va al Poetto quasi tutti i giorni per fare un po’ di attività fisica e purtroppo ha subito un tentativo di violenza sessuale da parte di un ragazzo di colore», racconta un familiare. «È successo nei pressi del Lido della Finanza. È stata aggredita alle spalle e portata con la forza in spiaggia». Ma, tenace e coraggiosa, non si è data per vinta: «Ha opposto resistenza, ha combattuto anche se l’aggressore l’ha ripetutamente colpita con pugni provocandole diverse ferite al volto. Alla fine le ha rubato l’Apple Watch, regalo della promozione».

Sotto shock

La giovane e poi riuscita ad allertare la famiglia e a farsi soccorrere. Ora è a casa, circondata dall’affetto dei parenti e sta cercando di riprendersi. Ma lo spavento è stato enorme ed è ancora sotto shock. Perché sarebbe davvero potuta finire male. È una ragazza responsabile e giudiziosa che mai si sarebbe aspettata una cosa del genere. I carabinieri sarebbero sulle tracce dell’aggressore.

Purtroppo il lungomare, soprattutto la notte, è spesso terra di nessuno. A differenza dell’estate quando in giro ci sono tantissime persone, d’inverno è un deserto dove spesso si ha paura anche di fare quattro passi non appena cala l’oscurità. Non è bastato nemmeno illuminare a giorno la passeggiata, perché vandali e balordi non si fermano davanti a niente.

Anche l’estate scorsa si erano verificati diversi episodi ma in quei casi a compiere atti vandalici erano soprattutto gruppi di ragazzini ubriachi che bivaccavano nella zona dopo serate ad alto tasso alcolico. Alcuni di questi se li trovavano davanti barcollanti gli stessi bagnanti la mattina al loro arrivo in spiaggia.

