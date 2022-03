Tenta di uccidersi in aula 

Letta la sentenza, Simone Spiga ha inveito contro il pubblico ministero poi si è rivolto al giudice. «State mandando in cella un innocente. Fatelo pure, tanto questa volta mi uccido». Subito dopo, pur scortato dagli agenti della Polizia penitenziaria che avevano portato lui e il presunte complice al Palazzo di giustizia, il 24enne Simone Spiga ha tirato fuori dalla bocca un piccolo “pacchetto” avvolto dal nastro adesivo al cui interno si trovava una lametta da barba. Presa in mano, il giovane ha fatto il gesto di passarlo sulla propria gola ma è stato fermato in pochi istanti da chi gli stava intorno. Nulla di grave, alla fine: un lieve graffio. Ma come abbia potuto portare quell’oggetto in aula resta un mistero.

In aula

L’episodio si è verificato pochi giorni fa in una delle stanze al terzo piano del Tribunale, nel primo pomeriggio, al termine di un processo per traffico di cocaina (con la cessione della droga a clienti di fascia sociale alta in città) sfociato in quattro condanne: quella del ragazzo che si è auto inferto la ferita (sei anni di reclusione) e quelle a carico del fratello Danilo (7 anni), del padre Luciano (2 anni e mezzo) e di Erika Valentini (3 anni), fidanzata di Danilo. Un episodio avvenuto alla presenza degli altri imputati (due dei quali spaventati e in lacrime), del loro avvocato difensore Carlo Demurtas, dell’assistente del giudice e del magistrato inquirente Emanuele Secci. Simone Spiga è di nuovo in carcere, a Uta.

Gli arresti

Il procedimento penale era seguito all’arresto della ragazza e dei fratelli Spiga un anno fa per traffico di droga e autoriciclaggio di denaro (la giovane era finita ai domiciliari), mentre il padre era stato denunciato per semplice concorso in spaccio. L’operazione “Good life”, portata avanti dai Carabinieri, era sfociata in una perquisizione durante la quale erano stati sequestrati 70mila euro, quasi mezzo chilo di cocaina, quattro auto, due scooteroni, quattro Rolex (per un valore di circa 80mila euro), abbigliamento firmato. I fratelli gestivano un autolavaggio nella zona industriale di Elmas e una società per la vendita e noleggio di auto a Cagliari e avevano fondato un’associazione sportiva in città allestendo una palestra: iniziative utili, secondo il pubblico ministero, a pulire i soldi provenienti dall’attività di spaccio.