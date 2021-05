Tenta di uccidere il fratello 

Il gesto è stato fulmineo. Mentre gli agenti cercavano di capire cosa stesse accadendo tra i due, in piazza Demuro, Pierpaolo Ermatosi, 51 anni, ha tirato fuori da una tasca un grosso coltello, scagliandosi sul fratello 46enne abile a schivare il primo fendente. E quando stava per mettere a segno il secondo colpo, dalle conseguenze che sarebbero potute essere tragiche, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e immobilizzarlo. Il pescatore 51enne è così finito in manette e accompagnato in carcere con la pesante accusa di tentato omicidio. Domani mattina l’uomo, difeso dall’avvocata Federica Maccedda, comparirà davanti al giudice per la convalida dell’arresto.

La richiesta d’aiuto

Su quanto accaduto venerdì sera a Sant’Elia sono al lavoro gli agenti della Squadra volante. Una vicenda con alcuni aspetti ancora da chiarire. Pierpaolo Ermatosi infatti, prima del tentativo di accoltellamento, si era presentato nella caserma dei carabinieri di San Bartolomeo. Particolarmente agitato ha raccontato di aver paura del fratello che lo aveva minacciato. I due, per cause da accertare, sembra non andassero d'accordo da diverso tempo. E alcuni episodi avvenuti nel quartiere hanno fatto aumentare i dissapori. Così quando il 51enne è andato via dalla stazione dell’Arma, i militari hanno chiamato il 113 che venerdì aveva competenza su Sant’Elia, avvisandoli dei possibili rischi vista la situazione tra i due fratelli.

La discussione

I poliziotti, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, hanno raggiunto piazza Demuro, trovando il pescatore molto nervoso. «Ho paura di mio fratello», avrebbe raccontato agli agenti. Mentre proseguiva nel racconto è arrivato anche il 46enne. La situazione sembrava tranquilla. I due hanno spiegato le loro ragioni, evidenziando il difficile rapporto e una convivenza diventata oramai impossibile. Una discussione animata ma sempre tenuta sotto controllo dagli agenti.

L’aggressione

Piano piano i toni si sono calmati. Non sembrava esserci alcun problema e i poliziotti sono passati alla fase dell’identificazione. È bastato un istante. Pierpaolo Ermatosi, con un movimento fulmineo, ha afferrato un grosso coltello nascosto sotto gli indumenti. Si è gettato sul fratello, cercando di colpirlo. Il 46enne, con un balzo, è riuscito a schivare il fendente. Difficilmente avrebbe però evitato anche il secondo. È stato decisivo il pronto intervento dei poliziotti: sono riusciti a bloccare il braccio del pescatore, disarmandolo. Non è stato facile immobilizzarlo. E anche durante queste fasi, sempre secondo la ricostruzione degli investigatori, il più grande dei due avrebbe continuato a minacciare di morte il fratello. Per fortuna non ci sono stati finiti. Il coltello è stato sequestrato dai poliziotti. Su disposizione del pm Andrea Vacca, Pierpaolo Ermatosi è stato portato in carcere a Uta. Si dovrà difendere dall’accusa di tentato omicidio.

17

l’ora

in cui il pescatore di 51 anni si presenta in caserma dai carabinieri per raccontare dei difficili rapporti con il fratello

18

l’ora

dell’aggressione in piazza Demuro con l’intervento risolutivo dei poliziotti, avvisati della difficile situazione tra i due fratelli