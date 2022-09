Tensione alla Portovesme srl: a rischio 200 posti di lavoro 

Tensione alle stelle e grandissima proccupazione a Portoscuso e San Gvino dopo la decisione della Glencore di fermare il Kssl reparto in cui si produce piombo. Uno stop che coinvolgerà 200 lavoratori diretti più gli appalti. »Non ci aspettavamo la fermata del piombo in tempi così brevi e siamo molto preoccupati - dice Fabrizio Floris, delegato Filctem Cgil della Rsu - si parla di progetti di riconversione ma l’unica certezza in questo momento è la fermata del Kss, senza che sia pronta l’alternativa».

Lavoratori preoccupati

L’umore tra i dipendenti è nero. «Ci troviamo in una fase di grande sofferenza - dice Patrizio Cancedda, delegato Uiltec - avere a che fare con una notizia di fermata non è facile anche perché il futuro non è chiaro». I costi energetici insostenibili lasciano il segno: dopo il taglio della produzione di zinco nello scorso gennaio, la Portovesme srl ha deciso ora di fermare la linea piombo. «Una decisione che avrà un impatto su lavoratori diretti e terzi», dice Enzo Lai, segretario Femca Cisl. «Ci auguriamo che i costi energetici e la ristrutturazione aziendale non debbano avere un prezzo troppo pesante per il territorio, salvaguardando la forza lavoro - dice il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori - siamo disponibili ad un confronto serio su progetti di riconversione». Le segreterie confederali hanno già chiesto nei giorni scorsi un incontro al Presidente della Regione Christian Solinas su caro energia e Energy Release. «Il confronto con il Presidente è più che mai urgente>, dice Franco Bardi, segretario della Cgil. Michele Ennas, consigliere regionale della Lega, chiede che siano salvaguardati i lavoratori: «Il prezzo di una crisi non può e non deve essere scaricato sui lavoratori diretti e sugli appalti».

San Gavino

Dopo 90 anni di lunga e gloriosa attività, la fonderia di San Gavino, che fa capo alla Portovesme Srl, rischia la chiusura definitiva. Lo stop alla produzione nello stabilimento che raffina il piombo proveniente da Portovesme, da cui si ricavano lingotti d’argento e d’oro, sarebbe una ferita mortale per un territorio dove la disoccupazione raggiunge livelli altissimi e dove sono tantissimi gli emigrati. È preoccupatissimo il sindaco di San Gavino Carlo Tomasi 70 anni: «Abbiamo parlato con l’amministratore delegato Davide Garofalo e fin da ora ci dichiariamo totalmente solidali con i lavoratori, circa 200 e con le loro famiglie. Il nostro supporto, tuttavia, non si ferma certamente a una manifestazione di solidarietà: siamo pronti ad affiancare gomito a gomito i lavoratori nelle loro istanze e rivendicazioni, come abbiamo sempre fatto in questi anni».