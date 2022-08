Tensione al Sirai: «Non trasferite altri chirurghi» 

«È dal giorno successivo alla chiusura che abbiamo chiesto si adottasse questa soluzione. - spiega il sindaco di Iglesias Mauro Usai. - Sono occorsi oltre 90 giorni di stato d’agitazione permanente e una manifestazione tanto partecipata dall’intero territorio che verrà ricordata per anni, per decidersi di sposare una soluzione attuata fra l’altro da tutte le Asl della Sardegna. In tutta la Regione soltanto il Pronto soccorso di Iglesias non sta erogando alcuna prestazione».

Ma da giovedì scorso qualcosa è cambiato; cinque ordini di servizio sono stati emessi per altrettanti medici, tre del reparto Chirurgia del Cto di Iglesias e due di quello del Sirai di Carbonia. Un trasferimento che consentirebbe di garantire il servizio del Pronto soccorso del Cto ancor prima del 13 agosto, data in cui arriveranno i medici in affitto ed il reparto garantirà gradualmente le prestazioni.

Le soluzioni per la riapertura del pronto soccorso del Cto d’Iglesias sono lì, a portata di mano, ordinate dalla direttrice sanitaria della Asl Sulcis Giuliana Campus. Soluzioni ad onor del vero suggerite, sollecitate e pretese in occasione dell’incontro-confronto fra la Commissione sanità, i 23 sindaci del Sulcis Iglesiente, una delegazione sindacale e la stessa direttrice, al termine della lunga giornata dello scorso giovedì, quando un intero territorio ha affilato le unghie sui portoni dell’assessorato alla Sanità prima e su quelli del Consiglio regionale poi. Perché la direttrice dell’azienda sanitaria è sempre stata restia ad una riorganizzazione interna.

Ordine di servizio

Perplessità a Carbonia

E mentre lo stesso Usai e le sigle sindacali confermano di voler comunque mantenere il presidio permanente davanti cancelli del Cto d’Iglesias fino a quando il reparto non sarà funzionale 24 ore su 24, il primo cittadino di Carbonia Pietro Morittu annuncia che il proprio “stato di agitazione” potrebbe passare ad uno passo successivo in base alle decisioni che si assumeranno in queste ore mentre sono in corso le riunioni fra il direttore sanitario della Asl Sulcis Giuseppe Pes ed i responsabili delle strutture: «Il trasferimento dei medici del reparto Chirurgia del Sirai potrebbe causare dei seri problemi, non lo permetterò. - spiega Morittu - La soluzione alle problematiche della sanità territoriale passa dagli sforzi che l’assessorato alla Sanità deve garantire per l’invio del personale aggiuntivo. Non sono disponibile all’ipotesi di far cessare delle attività e chiudere dei reparti al Sirai. Niente trasferimenti, al personale andrebbe invece riconosciuto merito per l’incredibile impegno profuso in questo difficile periodo». La consigliera regionale di “Idea Sardegna” Carla Cuccu, si domanda perché nulla sia stato fatto per r impinguare l’organico: «Vorrei sapere se corrisponda al vero la notizia della mancata autorizzazione da parte della direzione generale della Asl Sulcis al rientro dei medici in quiescenza per coprire le carenze del Cto di Iglesias - chiede con una nuova interrogazione - Alcuni medici in pensione si sarebbero resi disponibili a rientrare in servizio per il periodo necessario a risolvere l’emergenza che si è creata e la loro offerta sarebbe stata rifiutata. Questo ci lascia quantomeno perplessi».

