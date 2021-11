Temporali e piogge,  paura a Bitti, Gallura e nel Montiferru 

Frane e caduta di massi e detriti nei paesi del Montiferru per le piogge che non hanno risparmiato disagi. A Scano Montiferro nel fine settimana sono intervenuti i mezzi comunali per sgomberare la strada in località s'Adde, e per pulire anche alcuni pozzetti intasati. Anche nella borgata marina di Cuglieri, Santa Caterina di Pittinuri, sono stati necessari lavori per il ripristino della viabilità sul guado del torrente Santa Caterina e per una pulizia della sede stradale con mezzi comunali. A Santu Lussurgiu intanto nella valle di Bau ‘e mela una ditta specializzata sta proseguendo i lavori di messa in sicurezza dei costoni soprastanti la strada consortile. Proprio nel borgo montiferrino c’è ancora il divieto di uso dell’acqua dopo il danno alla falda compromessa dalla cenere. Oggi ci saranno i responsi delle analisi dell’Assl di Oristano, se i parametri torneranno nelle soglie consentite l’acqua sarà nuovamente potabile.

Maltempo sempre più sorvegliato speciale nell’Isola dopo l’emergenza scattata sabato in Gallura e la bomba d’acqua che qualche giorno fa ha colpito l’Oristanese creando notevoli disagi e allagamenti. Ieri il maltempo non ha dato tregua sulla costa settentrionale e momenti di forte preoccupazione si sono vissuti nel Montiferru e nel Nuorese, in particolare a Bitti dove intorno alle 13 c’è stato un violento temporale che ha messo in allarme il comune colpito un anno fa (era il 28 novembre) dalla tragica alluvione. E le previsioni confermano un inizio di settimana ancora all’insegna di precipitazioni con particolare intensità tra domani e mercoledì.

Oristanese

Bitti

«È in atto un forte temporale. Si raccomanda a tutti di rispettare le prescrizioni già attivate in questi giorni evitando di sostare o transitare nelle aree a maggior rischio». Il sindaco Giuseppe Ciccolini ieri intorno alle 13 ha affidato a un post su Fb la sua preoccupazione e la forte raccomandazione a evitare le zone a rischio smottamenti e alluvione del territorio comunale. Nel paese barbaricino è ancora vivo il ricordo della tragica alluvione che proprio un anno fa aveva causato tre vittime, una sessantina di sfollati e danni ingenti.

Gallura

L'allerta gialla per rischio idrogeologico, emanata dal bollettino della Protezione civile regionale, fino alle 18 di ieri, ha tenuto col fiato sospeso l'intera Gallura, reduce da due bombe d'acqua che, la notte precedente, hanno impegnato le squadre ordinarie e i soccorritori acquatici dei Vigili del Fuoco, intervenuti a Porto Rotondo e ad Arzachena. Dove, nel primo pomeriggio, un'intensa pioggia improvvisa ha richiesto l'intervento di Vigili del fuoco, Protezione civile e barracelli per l'esondazione (mai avvenuta finora) di un canale in Corso Garibaldi che ha generato difficoltà alla circolazione e allarme tra gli abitanti. Nessun danno a persone ma, secondo quanto riferisce il delegato alla Protezione civile del Comune di Arzachena, Alessandro Careddu, si rileva qualche danneggiamento alle infrastrutture nel rione San Pietro, sulla strada in uscita dal paese, direzione Palau. A La Maddalena, una violenta grandinata, durata venti minuti, ha allagato la strada per Padule mentre in località I Colmi, l'intervento della Protezione civile ha consentito di liberare una via dalla grandine che si era ghiacciata. A Porto Rotondo, nella mattinata, la segnalazione di alcuni residenti ha allertato la squadra dei Vigili del fuoco di Olbia ma, giunta sul posto, l'intervento non si è reso necessario per il deflusso spontaneo dell'acqua.

