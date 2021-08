Temporale da incubo: due feriti 

Tutto in un pomeriggio, tutta colpa di un fortissimo temporale che ha colpito la costa orientale della Sardegna. A Orosei si è davvero sfiorata la tragedia: non una, ma due volte. E quasi contemporaneamente. A Cala Ginepro un turista venticinquenne è stato colpito da un fulmine e sempre nella stessa zona, vicino alle pinete, a vedersela brutta è stata un bambino che trascorreva il pomeriggio al maneggio. Il boato fortissimo di un tuono ha fatto spaventare il cavallo e il ragazzino è finito a terra.

Il maltempo

Intorno alle 15 la zona di Orosei è stata interessata da un temporale improvviso e molto intenso. Pioggia forte ma anche fulmini e tuoni violenti. Dalle spiagge c’è stata una fuga e un venticinquenne di Bologna, probabilmente ignaro dei rischi a cui si stava esponendo, ha cercato di ripararsi dalla pioggia battente nascondendosi sotto un albero che si trova a ridosso dell’arenile. Il fulmine caduto sulla spiaggia è stato seguito dal fragore intenso di un tuono che ha destato scompiglio e paura.

Terrore in riva

Il giovane, ospite di un hotel di Orosei, è stato visto allontanarsi di corsa dal suo ombrellone e subito dopo è stato notato sotto un albero privo di sensi. I presenti che hanno assistito all’episodio hanno immediatamente dato l’allarme e sul posto sono arrivati con urgenza i volontari di Mm soccorso Orosei. Vista la gravità delle ferite riportate dal giovane, è stato chiesto l’intervento dell’elicottero del 118, che è potuto atterrare a Cala Ginepro in pochissimi minuti perché si trovava già in zona per fronteggiare un’altra situazione di emergenza.

Paura al maneggio

Anche in questo caso la situazione è direttamente collegata al temporale. Il fulmine che si è abbattuto sulla spiaggia di Cala Ginepro ha fatto imbizzarrire i cavalli che erano impegnati in una passeggiata nella zona della pineta. In sella c’era un bambino di 7 anni e la zia ed entrambi sono stati scaraventati a terra. A soccorrerli sono stati i volontari di Irgoli, ma nessuno dei due per fortuna ha riportato ferite particolarmente gravi.

I soccorsi

Le condizioni più preoccupanti sono quelle del turista ferito dal fulmine. Il venticinquenne, una volta stabilizzato, è stato caricato a bordo dell’elicottero del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove è stato trattenuto. Le lesioni secondo i medici sono piuttosto serie. A Cala Ginepro sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Orosei, per effettuare i rilievi. Resta da capire se il fulmine lo abbia solo sfiorato oppure se fosse appoggiato al tronco venendo investito in pieno dalla potentissima scarica elettrica.

Intanto la notizia è subito rimbalzata tra i residenti e i tanti turisti che in questi ultimi giorni di agosto continuano ad affollare le località balneari della costa oroseina. Dove, sempre ieri pomeriggio, c’è stata anche un’altra emergenza: una bimba ha rischiato di annegare nella piscina di un hotel. Ma l’intervento tempestivo dei soccorritori ha evitato il peggio. La piccola è stata caricata in ambulanza e trasportata al San Francesco di Nuoro, dove è ricoverata in condizioni non gravi.

