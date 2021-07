Tempo scaduto per i no vax della sanità 

Sono 3.627 gli operatori sanitari in Sardegna che ancora non hanno aderito alla campagna di vaccinazione. Nonostante l’Ats abbia concesso cinque giorni per mettersi in linea con la campagna di prevenzione, pena la sospensione dal servizio.

L’azienda sanitaria

«Stiamo accertando chi fra questi, magari nel tempo intercorso fra le varie comunicazioni, abbia effettuato almeno una dose o prenotato l’appuntamento - dichiara il Direttore del Servizio Igiene e sanità pubblica di Cagliari, Antonio Frailis - chi invece ha presentato o ancora deve, una documentazione dichiarante l’insussistenza dei presupposti per aderire alla campagna vaccinale per motivi di salute e chi invece per scelta personale continua a non rispondere alle direttive. Ed è proprio verso questi ultimi che presto partirà la richiesta per i procedimenti di sospensione dall’attività lavorativa». L’operazione per stanare il personale sanitario “no vax” è in pieno svolgimento.

Ma perché in Sardegna si è ancora in una fase di ricerca, mentre in tante altre regioni della Penisola si è già arrivati alle sospensioni da parte delle strutture?

Alla base dell’indugio dell’Ats ci sarebbe una grave mancanza di organico: «La carenza di risorse umane è il motivo per cui non si è ancora provveduto ad inoltrare alle strutture e agli Ordini interessati, i nomi dei soggetti che andranno incontro a dei provvedimenti - dice Antonio Frailis - in 40 anni di attività non ho mai assistito ad una situazione del genere. Siamo in ritardo perché non riusciamo a sostenere la mole di lavoro. Inoltre tanti dei nominativi pervenuti dagli Ordini risultavano essere incompleti; con un nome, un cognome e un codice fiscale, ma non un indirizzo di residenza dove poter spedire la comunicazione. Questo ha comportato la necessità di un’ulteriore ricerca di dati, che ha fatto perdere altro tempo e causato lo slittamento delle procedure».

Le segnalazioni

Un ritardo denunciato anche da Giuseppe Chessa, Presidente dell’Omeca della Provincia di Cagliari: «Ci si è mossi tardivamente, si trattava di un’operazione che sarebbe dovuta partire con largo anticipo. Rimaniamo comunque in attesa e pronti a prendere le dovute misure nei confronti di chi sta infrangendo le regole deontologiche».

Sulla stessa linea di vedute il Presidente dell’Opi della Provincia di Sassari, Gianluca Chelo: «Le informazioni tardano ad arrivare. Su 3.500 iscritti abbiamo segnalato all’Ats Regionale 50 nomi di operatori sanitari che ancora non hanno effettuato il vaccino anti Covid. Un numero di certo esiguo, ma rilevante per la gravità della situazione».

Un’accelerazione dei tempi, anche a fronte dell’aumento dell’indice Rt, è auspicabile per Graziano Lebiu, Presidente Opi del Sulcis Iglesiente: «Valutiamo i giorni che passano e che potrebbero compromettere sia la campagna vaccinale, sia le altre procedure di prevenzione all’infezione. Siamo però fiduciosi che nel breve ognuno possa assumersi le proprie responsabilità nel certificare il numero dei “no vax”, comunicarne i nominativi agli Ordini professionali, prenderne atto e sospendere dall’esercizio chi non si adegua».

