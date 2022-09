«Tempo al tempo: sarà un grande Cagliari» 

A proposito di sorprese, non ci sono dubbi per l’allenatore campano: «Il Cosenza una bella rivelazione, ha fatto 7 punti, a Terni ne ha recuperato uno importante in un campo non facile specie quando si va sotto. Per una squadra che si era miracolosamente salvata l’anno scorso è un ottimo risultato ed è tutto merito dell’allenatore Dionigi». Tra chi sta raccogliendo meno di quanto si sarebbe immaginato, c’è il Pisa: «Squadra che ha perso la Serie A nei momenti finali dei supplementari, ci si aspettava da un allenatore di esperienza come Maran che potesse partire forte, ma probabilmente i ragazzi stanno pagando la grande delusione per la mancata promozione. Sono situazione che vanno messe in conto».

Ancora sotto contratto col Pordenone, ma sulla via della rescissione consensuale per poter tornare in pista al più presto, l’ex allenatore rossoblù Massimo Rastelli, direttamente dal sole di Cagliari dove si trova per una mini e irrinunciabile vacanza sarda, analizza il lungo e affascinante campionato di Serie B.

Le favorite

«In generale, per me le favorite sono Cagliari, Genoa e Parma, le più attrezzate di tutte: sono squadre con organici forti. Poi è vero che la Serie B ti può regalare sempre qualche sorpresa. Tra le altre forti metto poco sotto Reggina e Frosinone che sono partite benissimo e il Benevento che sta recuperando, dopo un blackout iniziale oramai superato». In generale, per Rastelli il livello del campionato è decisamente alto: «Ci sono tanti club forti, che hanno lavorato bene, con logica e intelligenza, almeno 8-9 squadre top, strutturate, che hanno usato logica, intelligenza e hanno investito importanti risorse».

La sorpresa e il flop

I rossoblù

La rivoluzione Cagliari non è certo passata inosservata al tecnico campano: «Ci sta che qualche giocatore come Joao Pedro abbia preferito cambiare aria, cercare altri stimoli dopo tanti anni qui a Cagliari. È difficile poi doversi ricalare con stessa intensità in un campionato difficile e impegnativo come la Serie B e poi ci saranno stati anche discorsi economici che per la sua età e situazione ha voluto prendere in considerazione». Ma per il Cagliari conta solo il presente, con nuovi volti a partire dall’allenatore. «È una squadra in allestimento, Liverani sta cercando di amalgamare i giocatori che sono arrivati nell’ultimo periodo e non è mai semplice inserire elementi che hanno fatto una preparazione diversa o che l’hanno saltata e metterli dentro un sistema di gioco», tiene a precisare Rastelli. «C’è bisogno di tempo, ma sta già raccogliendo buoni frutti. È comunque importante riuscire a fare risultato anche nelle difficoltà». C’è però un pensiero ora tra i tifosi rossoblù che sta diventando un cruccio: perché il Cagliari non riesce a essere più prolifico? «Il Cagliari ha attaccanti di spessore e valore come Pavoletti, Mancosu, Lapadula, Falco sono tutti giocatori che assicurano gran quantità di gol, in questo momento ci sta che ancora non siano esplosi, ma è solo questione di tempo».

