tempio, prove di fuga 

Tempio (4-3-3) : Doumbouya, Saba, Piriottu (7’ st Latte), Stechina, Silvetti, Coradduzza (37’ st Villar), Ferraro, Lillo Mossa (29’ st Moro), Valenti, Aloia (38’ st Uleri). In panchina Saragato, Masu, Sotgiu, Spezzigu, Bianco. Allenatore Nativi.

Usinese (4-3-2) : Tanca, M.Sanna, Mastino (46’ st Perino), Daga Delogu, Tilocca (33’ st Chighine), Pulina, N.Sanna, Pazzola (23’ st D’Andrea), Pirredda (28’ st Muresu) Saba. In panchina Caboni, Marras, Deriu, Panzali, Zizi. Allenatore Calledda.

Arbitro : Deriu di Oristano.

Reti : 36’ pt Pulina, 15’ st Mossa, 45’ st Valenti.

Note: espulso al 28’ st Lillo. Recupero: 5’ st. Angoli 4-3. Spettatori 700.

TEMPIO. Sotto la grandine Valenti trova il jolly e regala un successo che manda i galluresi in alta quota. Una vittoria sofferta al termine della sfida, tra le due prime della classe, combattuta sul piano agonistico, meno su quello tecnico per un terreno di gioco infame. La spuntano i padroni di casa ma l’Usinese ha buone ragioni per recitare il mea culpa, se non altro per il fatto di aver subito il gol del ko al 90’.

La partita

Fischio dell’arbitro e gli azzurri partono a razzo: Valenti apre sulla destra per Mossa, diagonale e palla a lato. Al 2’ ancora Mossa sulla destra, centro basso colto da Aloia che manda la palla a sbattere sulla traversa. Al 4’, angolo di Valenti, svetta Stechina che gira di poco alto sulla traversa. A 27’, Tanca respinge in tuffo un bolide di Salvetti. Gli ospiti, fin lì coperti, si vedono al 36’ quando Pulina colpisce con un destro piazzato, su un assist di Pirredda, portando in vantaggio i suoi.

Il secondo tempo

La ripresa vede i rossoblù vicini al raddoppio al 2’: Saba centra per Pulina, anticipato in extremis da Silvetti. Al 12’ Valenti entra in area e cerca di piazzarla, Tanca è pronto alla respinta. Al 16’ il Tempio pareggia, cross di Valenti e colpo di testa vincente di Mossa. Al 45’, liscio di Daga, Valenti si presenta davanti a Tanca e lo trafigge con un diagonale. Al 46’, su un centro di D’Andrea Muresu di testa colpisce la traversa.

