Tempio-Olbia: derby in toga 

Un lungo elenco di pareri e di segnali, formali e informali, che vanno tutti in direzione della soppressione del Tribunale di Tempio e della contestuale istituzione del nuovo presidio giudiziario a Olbia. Ecco cosa c’è dietro la convocazione degli avvocati olbiesi e di magistrati con incarichi apicali a Roma, davanti al capo di gabinetto della ministra Marta Cartabia. In queste ore, dopo la punta, emerge tutto l’iceberg, che sembra annunciare una svolta storica e non promette niente di buono per l’Alta Gallura. E scoppia la guerra in seno all’avvocatura gallurese. Lo scorso marzo, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Tempio, rispondendo a una sollecitazione del Cnf (Consiglio nazionale forense, organismo apicale dell’avvocatura) ha detto sì al Disegno di legge Evagelisti, che propone l’istituzione del Tribunale di Tempio. Su 11 consiglieri, sette votarono a favore e quattro contro. Ed emergono anche le prese di posizione di diversi magistrati in servizio in Sardegna, che hanno detto sì al nuovo Tribunale.

«Noi tagliati fuori»

La prima reazione è arrivata ieri mattina. Quattro avvocati di Tempio, tutti membri del Consiglio dell’Ordine (Alessandro Azzena, Immacolata Natale, Marina Tamponi e Mario Baltolu) hanno scritto alla ministra Cartabia, chiedendo il 24 maggio, l’audizione sul caso Gallura venga allargata anche a tre avvocati tempiesi, ossia Domenico Putzolu, Gianfranco Grussu e Giovanni Azzena. Il contenuto della lettera inviata alla ministra è riservato, l’avvocata Marina Tamponi, dice: «Io sono una consigliera comunale di Tempio e in questa veste posso dire che chiederò al sindaco la convocazione urgente dell’assemblea». La notizia della convocazione in esclusiva degli avvocati di Olbia a Roma, a partire da Ciriaco Pileri, coordinatore del Comitato civico Pro Olbia, ha avuto un effetto sismico. La realtà, però, è che ieri in Alta Gallura, ha preso corpo la possibilità concreta del riassetto del sistema giudiziario territoriale. La convocazione romana è solo un tassello di un lavoro di lobbying (incontri a Roma, pareri informali di magistrati e convergenze parlamentari) che ha portato all’attenzione della ministra Cartabia la situazione gallurese.

La guerra in casa

Il Comitato per l’istituzione del Tribunale di Olbia si prepara ad incassare un risultato storico, per la prima volta il governo nazionale ascolterà le sue istanze. Ciriaco Pileri, coordinatore dell’organismo, ha già dichiarato: «Mentre la soppressione del Sezione Staccata di Olbia non determinò prese di posizione a favore dell’utenza priva di servizi, noi pensiamo che Tempio debba avere un ufficio di prossimità». Il sindaco di Tempio, Gianni Addis, parla, in caso di soppressione del Tribunale, di «rovina della politica territoriale concertata, darebbe la stura ad una serie di ripercussioni negative che porterebbe allo sfascio dell’unità Gallurese». L’avvocato Gianfranco Grussu, portavoce degli avvocati di Tempio, aggiunge: «Faremo tutto quello che è necessario per essere sentiti». Nel frattempo Olbia si prepara all’incontro del 24 maggio con un corposo dossier che sarà consegnato alla ministra Cartabia.