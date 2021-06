«Tempi molto lunghi, sul lavoro il Recovery non farà miracoli» 

Il Recovery Fund? «Non voglio essere disfattista, ma credo che i risultati per la Sardegna, anche in termini di trasferimento di risorse, si vedranno tra tanto tempo». Alessandra Zedda, assessora al Lavoro della Giunta Solinas, interrompe la narrazione sui fondi del Next Generation Eu come panacea di tutti i mali. L’ha fatto ieri nell’Aula Magna del Seminario Arcivescovile in occasione del convegno “Riprendiamoci il lavoro”, che l’ha vista protagonista con la presidente della commissione Lavoro alla Camera Romina Mura (Pd) e il presidente dell’Anci Emiliano Deiana.

Fondi europei

Mettendo da parte il Pnrr («il Recovery è un debito e abbiamo l’obbligo di spenderlo bene»), bisogna invece pensare alle risorse “sicure”: «Dobbiamo accelerare la spesa di quelle regionali, anche con la prossima norma finanziaria, e ragionare sulle risorse comunitarie della programmazione europea 2021-2027». Quelle del Fondo sociale europeo plus che ricadono sull’assessorato che guida sono raddoppiate: «Con il passaggio all’obiettivo Uno avremo 960 milioni a fronte dei 448 della passata programmazione, dunque le opportunità sono tantissime».

In un messaggio registrato anche il presidente della Regione Christian Solinas ha spiegato che «la vera sfida, oggi, è rappresentata dal tempo, i tempi che separano il momento dello stanziamento da quello dell’erogazione. Dobbiamo accorciare quest’intervallo di tempo per dare risposte immediate ai lavoratori e alle imprese, anche grazie ai nuovi fondi in arrivo del Recovery Fund, che potranno dare una scossa al sistema produttivo».

Ripartenza e lavoro

All’incontro si parla di ripartenza post pandemia, e non può che passare per il lavoro. «È il primo mattone della comunità», ha detto l’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi, «per questo è importante ricominciare proprio dal lavoro e dal tema della sua dignità. La crisi sia un’occasione per dare un nuovo orientamento alla vita, non mi auguro un ritorno al pre-Covid, ma un nuovo inizio perché l’emergenza ha dimostrato le storture e le differenze nelle condizioni di vita delle persone».

La persona al centro anche per Alessandra Zedda: «Il lavoro non è solo reddito ma dignità». E, per esempio, «il reddito di cittadinanza non è uno strumento di politica attiva, come dimostrano le esigue percentuali di inserimento lavorativo, ma uno strumento di sostegno al reddito. Le nostre politiche vanno in un’altra direzione». Quella indicata dall’Europa: «Transizione ecologica, transizione della persona, l’integrazione della diversità e l’inclusione sociale»

Romina Mura ritorna sulla questione Recovery: «Laddove ci fossero state carenze in fase di programmazione, la governance è persino più importante, è questo il momento in cui le scelte strategiche si concretizzano. Da un’indagine della commissione Lavoro sulle nuove disuguaglianze emergono due fattori: il lavoro povero e la povertà femminile». Un passaggio inevitabile sul blocco dei licenziamenti «da prorogare, altrimenti in determinati settori potremmo ritrovarci davanti a una bomba sociale».

L’appello

Emiliano Deiana ha ribadito l’appello alla Giunta all’unità istituzionale: «Chiediamo che sulle tematiche del lavoro, del Pnrr, della nuova programmazione dei fondi Ue, ci sia un luogo istituzionale deve Regione, enti locali, sindacati, categorie, cooperative e industriali possano declinare politicamente le strategie, gli obiettivi e le priorità».

