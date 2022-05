Tempi lunghi per un tuffo in vasca  

Per fortuna ci sono il mare e una primavera baciata dall’alta pressione a ingannare l’attesa per la riapertura della piscina comunale. I passi avanti ci sono ma per tornare a nuotare nelle vasche di Sa Rodia, bisognerà attendere settembre. Ieri il presidente della All Together, Michele Zucca, ha ricevuto dal Comune il contratto che regola la gestione dell’impianto fino al 2046. Le carte ora saranno esaminate da tecnici e consulenti della società sportiva: l’ultimo passo prima di dare l’ok definitivo alla proposta di subentro nella gara d’appalto, vinta nel 2015 dal raggruppamento di imprese Raffaello Pellegrini e Aquasport.

La trattativa

Il contratto, dopo circa due anni di inattività a causa della pandemia, era stato rescisso consensualmente a fronte del pagamento di una quota di 140 mila euro a carico dell’amministrazione civica, sulla base di un calcolo di ammortamento delle opere realizzate. Ora il Comune vorrebbe che a farsi carico di quella somma fosse il nuovo gestore. «Nei prossimi giorni analizzeremo nel dettaglio il contratto per capire quali interventi siano stati eseguiti dai predecessori - fa sapere Zucca - Ovviamente se dobbiamo pagare le migliorie, ci aspettiamo una piscina in condizioni ottimali». La prossima settimana è previsto un nuovo incontro per definire la pratica. Burocrazia a parte, c’è anche qualche intervento necessario prima della riapertura. «Imbiancare, sanificare gli ambienti e predisporre i nuovi arredi - aggiunge il presidente - ma non appena avremo le chiavi, apriremo la segreteria per informare gli utenti e avviare le pre-iscrizioni per la prossima stagione».

Riapertura rinviata

Sfumata ormai l’idea di una riapertura primaverile, per consentire almeno agli agonisti di allenarsi a casa, si cerca di arrivare preparati all’appuntamento dopo l’estate. «Il nostro obiettivo è portare in vasca tutte le categorie: dai neonati ai centenari, senza dimenticare i disabili» aggiunge. La All Together ha già avviato i colloqui per il personale: «Alcuni candidati sono della zona, ma numerosi curricula sono arrivati da altre province e perfino dalla Penisola».