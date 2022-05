Tempi lunghi per il nuovo cimitero 

Si allungano i tempi per il mega ampliamento del cimitero di via Marconi. A frenare l’iter è il recente no degli uffici della Regione alla variante urbanistica - già approvata lo scorso anno dal Consiglio comunale - che prevedeva procedure più snelle e veloci per l’arrivo di nuove tombe, oltre a una serie di servizi ai cittadini e una nuova viabilità da realizzare a ridosso dell’ex 554 a carico dei privati. Dopo l’intoppo burocratico, ieri si è tenuta un’altra tappa per la variante nell’aula di via Porcu - di fatto sostanziale - per scongiurare contenziosi con gli uffici regionali e riavviare il percorso. «Questo comporterà un ritardo di almeno tre mesi, avremmo preferito evitarlo», ammette l’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini, «in ogni caso entro l’anno contiamo di completare l’iter».

Il progetto

In ballo c’è l’ampliamento da 9 milioni e mezzo di euro per 40mila loculi con bagni pubblici, aree verdi, ascensori e scale senza barriere architettoniche e la realizzazione del primo forno crematorio in città. La variante al Piano urbanistico era stata votata poco meno di un anno fa dal Comune: erano previsti spazi per l’espansione del cimitero comunale ma anche per ulteriori parcheggi a disposizione dei quartesi. Il tutto concentrato nei lotti ceduti gratuitamente dai proprietari. Il resto dell’area rimane ai privati, che potranno realizzare spazi commerciali e strutture destinate ai servizi per il cittadino. Sono previste anche una nuova strada e alcune rotatorie grazie a una variante - non sostanziale - «che consentiva un iter più facile», sottolinea Vanini.

L’interpretazione

Ma dopo una serie di interlocuzioni con la Regione, e una condivisione con le forze politiche al governo, è arrivato lo stop degli uffici dell’assessorato all’Urbanistica. «Con la parte politica c’è stata piena comprensione sulla semplicità dell’intervento», precisa l’assessore Vanini, «gli uffici invece hanno dato un’interpretazione diversa nonostante si tratti di interventi che di fatto non cambiano l’impianto complessivo del piano, visto che non c’è alcun aumento di volumetrie». Ma il no della Regione impone un nuovo percorso burocratico in vista della progettazione definitiva: «Non cambia la proposta, la variante adottata resta uguale ma cambia la procedura». Una modifica che si traduce nell’attesa della conclusione dell’iter che di fatto raddoppia i tempi, passando da tre a sei mesi.