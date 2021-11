Tempi di attesa eterni per l’Adi  

Nel Sulcis Iglesiente ad occuparsi dei malati ritenuti gravi è l’Adi (Assistenza domiciliare integrata): «Risulta essere un servizio ben organizzato e funzionante - spiega Gloria Dessì, segretaria della Cisl Ust - ci sono però anche dei servizi complementari che dovrebbero essere oggetto di maggiore attenzione, come ad esempio le visite domiciliari. Quello che è capitato è semplice e grave allo stesso tempo; un utente non assistito da Adi, ma ugualmente impossibilitato a muoversi da casa, munito di prescrizione di tipo B, ovvero con prestazione da rendersi entro 10 giorni, ha prenotato la visita il 10 ottobre e questa è stata fissata ben oltre un mese dopo. Il problema è che gli specialisti sono chiamati a smaltire liste d’attesa lunghissime, pertanto è comprensibile che se svolgono l’attività ambulatoriale, difficilmente riusciranno anche ad occuparsi di quelle domiciliari nei tempi stabiliti».

In attesa da un mese e mezzo per una visita neurologica che possa consentirgli di accedere al programma “Ritornare a casa plus”, un progetto istituito dalla Regione e finalizzato a favorire la permanenza nel proprio domicilio di pazienti che richiedono un livello assistenziale molto elevato.

La storia

Marco Madeddu, 46 anni di Carbonia è affetto da Sclerosi laterale amiotrofica e oltre a dover lottare contro una malattia che nel Sulcis Iglesiente registra un’elevata incidenza, deve farlo anche contro le tempistiche dell’assistenza sanitaria: «È una situazione disperata, mi trovo in una condizione di completo abbandono - rivela Madeddu - chi è incappato in questa patologia si ritrova a dover affrontare una malattia che comporta spese ingenti, con una pensione da 650 euro al mese. Ti costringono a compiere dei gesti estremi. Quando arriverà il momento, andrò a spegnermi in Svizzera, perché questo Stato non merita nemmeno di vedermi morire. Al momento però continuo la mia battaglia, anche se nessuno mi ascolta».

Il servizio

Nel Sulcis Iglesiente ad occuparsi dei malati ritenuti gravi è l’Adi (Assistenza domiciliare integrata): «Risulta essere un servizio ben organizzato e funzionante - spiega Gloria Dessì, segretaria della Cisl Ust - ci sono però anche dei servizi complementari che dovrebbero essere oggetto di maggiore attenzione, come ad esempio le visite domiciliari. Quello che è capitato è semplice e grave allo stesso tempo; un utente non assistito da Adi, ma ugualmente impossibilitato a muoversi da casa, munito di prescrizione di tipo B, ovvero con prestazione da rendersi entro 10 giorni, ha prenotato la visita il 10 ottobre e questa è stata fissata ben oltre un mese dopo. Il problema è che gli specialisti sono chiamati a smaltire liste d’attesa lunghissime, pertanto è comprensibile che se svolgono l’attività ambulatoriale, difficilmente riusciranno anche ad occuparsi di quelle domiciliari nei tempi stabiliti».

I numeri

Gli assistiti affetti da patologie subacute o croniche sono circa 300 nel distretto di Carbonia e 250 in quello d’Iglesias ed in base all’intensità dei bisogni e alle modalità dell’intervento si possono attivare tre diverse forme di livello, per il tramite dell’esercizio professionale svolto da 12 infermieri nel distretto di Carbonia e da 8 ad Iglesias: «Per quanto concerne la parte infermieristica - spiega il presidente dell’Opi Graziano Lebiu - l’assistenza domiciliare integrata è decisamente soddisfacente. Il sistema però potrebbe essere migliorato ulteriormente con l’implemento del sistema di formazione universitaria per reclutare 5 infermieri per la cooperativa che gestisce il servizio, la Ctr. Occorrerebbe poi assegnare i posti vacanti ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e mettere a selezione specialità medico-chirurgiche; si tratta di figure professionali di cui il territorio avverte la carenza e la necessità. Infine le “Case della Salute” devono essere poste nelle condizioni di operare a pieno regime con tutti i professionisti sanitari, tecnici, amministrativi e di supporto previsti, in modo da garantire prestazioni richieste dal territorio anche in regime non programmato».

Secondo Franca Boi, la presidente dell’associazione “Le Rondini” in prima fila per l’assistenza ai malati di Sla (e di altre patologie gravissime), i problemi possono essere riscontrati soltanto da chi non è all’interno del programma Adi: «Nelle fasi iniziali chi non è seguito dall’assistenza domiciliare incorre probabilmente in questi ritardi ingiusti. Chi invece ne usufruisce è seguito in modo impeccabile con tre visite settimanali e analisi a domicilio».

