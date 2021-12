Telelaser concesso a suon di euro? 

Si complica l’indagine sul video, già acquisito dalla Procura di Tempio, che mostra un telelaser della Polstrada olbiese rilevare il passaggio di un’auto a 300 chilometri orari. Ora i pm si occupano di una somma di denaro (diverse migliaia di euro) che sarebbe stata versato dal proprietario dell’auto sportiva, “immortalata” dal dispositivo, a uno degli agenti che lo stavano utilizzando. La corsa è avvenuta sulla Olbia Sassari e il dato che ha portato all’apertura di un fascicolo (affidato al personale del Comando provinciale della Stradale) è la mancata adozione di un qualsiasi provvedimento a carico del proprietario del bolide. Stando a indiscrezioni, la Procura gallurese e gli investigatori della Polstrada (guidati dal comandante provinciale Inti Piras) avrebbero trovato le prove di un accordo tra due poliziotti e l’automobilista autore dell’impresa. Sul conto corrente di uno degli agenti vi sarebbe la traccia di un versamento del denaro da parte della persona che di trovava al volante del bolide.

L’accordo per un video

Stando alle indagini, l'accordo non sarebbe stato chiuso per evitare una sanzione salatissima, ma riguardava proprio l’utilizzo illecito del telelaser per documentare l’impresa sulla Olbia Sassari. Infatti, il telelaser in carico al Distaccamento della Polstrada di Olbia, il giorno del rilevamento della folle velocità sulla Statale 729 non avrebbe dovuto essere utilizzato per i servizi su strada. La posizione di uno degli agenti, dunque, si complica ulteriormente.

Su YouTube

La vicenda ha inizio sulla Olbia Nuoro, durante un controllo di una pattuglia della Polizia Stradale di Siniscola. Un automobilista olbiese, che è poi il proprietario del bolide inquadrato dal telelaser, per ragioni ancora tutte la spiegare, mostra agli agenti il video “incriminato”. A quanto pare, l’uomo avrebbe raccontato la storia della folle corsa sulla Statale 729 come se fosse un qualcosa di apprezzabile. I poliziotti di Siniscola, dopo avere ascoltato con attenzione, sequestrano il telefonino nella cui memoria c’è il video e informano subito il distaccamento della Polstrada di Olbia e la Procura di Tempio. Il filmato è finito anche su You Tube.