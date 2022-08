Telefoni in tilt, Sulcis isolato per un giorno 

«Signori non possiamo accettare il pagamento con il bancomat perché le linee alle casse sono bloccate». Chi ieri era in fila nei supermercati di gran parte del Sulcis Iglesiente, alle 11.20 è stato tra i primi testimone di un involontario ritorno al passato in più di dieci Comuni. Precisamente a quell’ora, infatti, al chilometro 31 della statale 126, al confine tra Iglesias e Gonnesa qualcosa è andato storto durante la posa del nuovo guard rail e un cavo (uno dei principali) Tim che serve la maggior parte dei Comuni nel raggio di oltre 50 chilometri è stato tranciato in più punti.

Lo stop

Da Carbonia a Portoscuso, da Calasetta a Carloforte e poi a Gonnesa e in ampie zone del Basso Sulcis, nello stesso momento tutti i telefoni sono rimasti muti. Off line anche quelli dei Comuni, dei 21 uffici postali del territorio, delle banche, dei medici di famiglia e di tante attività di servizio: tutti improvvisamente catapultati ai tempi in cui il telefono era un bene per pochi, internet non esisteva e le comunicazioniarrivavano con un postino, al massimo se urgenti con un telegramma. La parola Spid è diventato una sigla senza senso, idem la posta certificata e ogni tipo di altra e-mail. Nei market si sono formate file impressionanti perché tanti ormai hanno optato unicamente sul pagamento elettronico e i contanti non sempre bastano per pagare il conto del carrello pieno. Tutti fermi a chiedersi che cosa stesse accadendo.

I lavori

Poco più tardi, mentre da Bindua a Gonnesa si creava una fila d’auto lunghissima, tale da far temere che ci fosse un incidente stradale, gli operai del cantiere stradale tentavano già di rimediare al danno. Poi dall’ufficio stampa Tim è arrivata una prima nota di spiegazioni, raccolte dopo aver consultato i tecnici sulcitani impegnati a localizzare il guasto: «Tim non ha alcuna responsabilità sul guasto – si legge nella nota - risultando anzi parte lesa. Il disservizio è stato, infatti, causato da un grave danneggiamento a un cavo in fibra ottica ad elevata potenzialità, avvenuto su strada statale all’altezza del Comune di Iglesias, da parte di una ditta terza durante i lavori di posa di guard rail».