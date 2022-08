Telefonata del Papa al cardinale Becciu: «Vieni al Concistoro» 

La sospensione Becciu aveva mantenuto il titolo ma era stato privato della carica di Curia e dei diritti del cardinalato dal 24 settembre del 2020. Una data impressa a fuoco nella sua memoria. «Da quel giorno – raccontò in una drammatica udienza del processo a suo carico ancora in corso davanti ai giudici del Vaticano - iniziò per me una gogna pubblica di proporzione mondiale: addirittura in Angola, ove ero stato nunzio per sette anni e mezzo, mi hanno riferito che la tv nazionale dedicò all’argomento una settimana di dibattiti; fui sbattuto sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo; privato di ogni ufficio ecclesiastico; relegato ai margini della Curia e della Chiesa. Mi addolorava e continua ad addolorarmi, poi, aver esposto la mia famiglia ad una sofferenza lacerante quanto ingiusta».

A quanto risulta già giovedì Becciu salirà su un aereo che lo porterà nella Capitale, direzione Città del Vaticano. E lì prenderà parte al Concistoro (ha già ricevuto la convocazione formale) per la proclamazione dei nuovi cardinali, tra cui monsignor Arrigo Miglio, arcivescovo emerito di Cagliari, fissato per sabato 27 agosto. Inoltre dovrebbe essere presente anche alla riunione dei porporati convocata da Papa Francesco per lunedì 29 e martedì 30 agosto «per riflettere sulla nuova Costituzione apostolica Praedicate Evangelium».

«Sabato mi ha telefonato il Papa per dirmi che sarò reintegrato nelle mie funzioni cardinalizie e per chiedermi di partecipare a una riunione con tutti i cardinali che si terrà nei prossimi giorni a Roma - le parole che Becciu ha pronunciato ieri mattina durante una messa privata celebrata davanti a un gruppo di fedeli a Golfo Aranci, dove sta trascorrendo qualche giorno di villeggiatura -. Per questo domenica prossima - ha aggiunto - non potrò essere presente alla messa essendo impegnato a Roma».

Nei prossimi giorni Angelo Becciu sarà reintegrato a pieno nel suo ruolo di cardinale per volere di Papa Francesco. Ad annunciare la clamorosa svolta – come ha rivelato prima di tutti il notiziario Chartabianca, notizia poi confermata da fonti autorevoli anche all’Unione Sarda – è stato ieri lo stesso porporato di Pattada coinvolto nell’inchiesta sull’utilizzo dei fondi dell’Obolo di San Pietro, in particolare per l’acquisto di un palazzo di lusso a Londra.

Nei prossimi giorni Angelo Becciu sarà reintegrato a pieno nel suo ruolo di cardinale per volere di Papa Francesco. Ad annunciare la clamorosa svolta – come ha rivelato prima di tutti il notiziario Chartabianca, notizia poi confermata da fonti autorevoli anche all’Unione Sarda – è stato ieri lo stesso porporato di Pattada coinvolto nell’inchiesta sull’utilizzo dei fondi dell’Obolo di San Pietro, in particolare per l’acquisto di un palazzo di lusso a Londra.

L’annuncio

«Sabato mi ha telefonato il Papa per dirmi che sarò reintegrato nelle mie funzioni cardinalizie e per chiedermi di partecipare a una riunione con tutti i cardinali che si terrà nei prossimi giorni a Roma - le parole che Becciu ha pronunciato ieri mattina durante una messa privata celebrata davanti a un gruppo di fedeli a Golfo Aranci, dove sta trascorrendo qualche giorno di villeggiatura -. Per questo domenica prossima - ha aggiunto - non potrò essere presente alla messa essendo impegnato a Roma».

A quanto risulta già giovedì Becciu salirà su un aereo che lo porterà nella Capitale, direzione Città del Vaticano. E lì prenderà parte al Concistoro (ha già ricevuto la convocazione formale) per la proclamazione dei nuovi cardinali, tra cui monsignor Arrigo Miglio, arcivescovo emerito di Cagliari, fissato per sabato 27 agosto. Inoltre dovrebbe essere presente anche alla riunione dei porporati convocata da Papa Francesco per lunedì 29 e martedì 30 agosto «per riflettere sulla nuova Costituzione apostolica Praedicate Evangelium».

La sospensione

Becciu aveva mantenuto il titolo ma era stato privato della carica di Curia e dei diritti del cardinalato dal 24 settembre del 2020. Una data impressa a fuoco nella sua memoria. «Da quel giorno – raccontò in una drammatica udienza del processo a suo carico ancora in corso davanti ai giudici del Vaticano - iniziò per me una gogna pubblica di proporzione mondiale: addirittura in Angola, ove ero stato nunzio per sette anni e mezzo, mi hanno riferito che la tv nazionale dedicò all’argomento una settimana di dibattiti; fui sbattuto sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo; privato di ogni ufficio ecclesiastico; relegato ai margini della Curia e della Chiesa. Mi addolorava e continua ad addolorarmi, poi, aver esposto la mia famiglia ad una sofferenza lacerante quanto ingiusta».

L’inchiesta

L’alto prelato sardo si è sempre detto certo di riuscire a dimostrare la propria innocenza e di uscire pulito dall’inchiesta, condotta dal promotore di giustizia aggiunto Alessandro Diddi, che ha portato a processo, davanti ai giudici del Vaticano, dieci imputati – tra cui la manager cagliaritana Cecilia Marogna – accusati a vario titolo di truffa, peculato, abuso d’ufficio, appropriazione indebita, riciclaggio, autoriciclaggio, corruzione, estorsione, pubblicazione di documenti coperti dal segreto e falso. Un’indagine che ruota principalmente attorno alla compravendita da 400 milioni di euro di un immobile di lusso su Sloan Avenue a Londra (l’ex sede dei magazzini Harrod’s), che secondo l’accusa avrebbe causato un buco di 18 milioni di euro alle casse vaticane. Regista della spericolata operazione, secondo il promotore di giustizia, sarebbe stato proprio il cardinale Becciu. Ora la notizia a sorpresa del reintegro nelle funzioni di cardinale: al momento è però difficile capire se la mossa del Papa avrà risvolti anche nel processo in corso e se – come pensano in tanti – sia il segno che l’aria attorno al cardinale di Pattada sta cambiando.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata