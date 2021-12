Telecamere per incastrare i vandali 

Trentamila euro per monitorare le aree più soggette ai raid vandalici. Questa è la cifra stanziata dall’amministrazione comunale per potenziare il sistema di videosorveglianza nei punti più critici della città. Un sistema di telecamere utili a fungere da deterrente e nel caso identificare, i soggetti protagonisti di quegli atti d’inciviltà nei confronti del patrimonio pubblico e privato. Una scelta più che mai necessaria visti anche gli episodi registrati in questi ultimi giorni.

Le interrogazioni

Recenti atti d’inciviltà che hanno spinto il consigliere di minoranza Alberto Cacciarru a presentare un’interrogazione che verrà presentata nel prossimo Consiglio comunale: «Negli ultimi mesi sono emersi incresciosi episodi di vandalismo realizzati da ignoti ai danni di alcune strutture - spiega Cacciarru - l’ultimo si è verificato proprio a pochi passi da piazza Sella, a ridosso delle mura Pisane, dove un immobile di proprietà del Comune è stato messo a soqquadro». Purtroppo non si è trattato di un caso isolato: «Continuano i raid all’interno dei Giardini Pubblici - aggiunge - dove più volte sono stati danneggiati e distrutti i faretti d’illuminazione e le casette dell’acqua per via del tentativo d’apertura del distributore che contiene le monete. Non si può permettere a certi personaggi di agire indisturbati, se lo fanno con tanta semplicità nelle zone centrali della città, mi chiedo allora come possa essere la situazione nelle periferie e nelle frazioni, dove i controlli sono di minore intensità». Negli ultimi 5 anni il consigliere comunale capogruppo del Gruppo misto, Luigi Biggio, ha presentato due interrogazioni sulla salvaguardia dello spazio del Chiostro di San Francesco: «Un’area ripetutamente soggetta allo scempio perpetrato da gruppi di ragazzi incivili. Continuo a segnalare il problema da tempo - dichiara Biggio - chiedendo l’utilizzo di un sistema di monitoraggio che possa fungere da deterrente a chi si sente al momento protetto nello scavalcare una cancellata, perché questa è l’unico ostacolo che impedisce di accedere all’interno del chiostro, fare i propri comodi e poi andarsene lasciando l’area in condizioni deplorevoli. Il Chiostro di San Francesco è uno dei tanti esempi della scarsa gestione della sicurezza. Non esistono gli adeguati controlli, qualsiasi opera d’arte posizionata viene immediatamente rovinata, i muri della città sono imbrattati dalle firme con lo spray. Per l’amministrazione comunale è arrivato il momento di dover dare delle risposte concrete».

Il Comune

Risposte e soluzioni concrete che, secondo l’assessore all’Ambiente e alla Protezione civile Francesco Melis arriveranno fra qualche mese: «Abbiamo recuperato delle risorse economiche, circa 30 mila euro, che hanno permesso di acquistare ulteriori telecamere per il sistema di videosorveglianza. Verranno installate fra qualche mese e interesseranno i Giardini Pubblici, il Parco delle Rimembranze, piazza Cavallera, il Palazzo comunale, le scuole di via Calabria e altre zone sensibili».