«Telecamere legate a una app» 

Sono state posizionate dall’ufficio protezione civile della Città metropolitana, le telecamere comparse nei giorni scorsi sulla spiaggia di Maddalena: i dispositivi elettronici, presenti anche in altre località, fanno parte di un progetto che aiuta i cittadini a conoscere in anticipo il livello di affollamento degli arenili. A sollevare il problema legato alla privacy dei bagnanti, dopo le segnalazioni ricevute dai diversi cittadini, erano stati i consigliere di minoranza Francesco Dessì e Silvano Corda.

La spiegazione

Il sindaco, Beniamino Garau, e il vice comandante della polizia locale, Gildo Atzori, dopo le perplessità espresse dall’opposizione hanno chiarito che nel posizionamento il Comune non ha avuto alcun ruolo. Le telecamere puntate sulla spiaggia di Maddalena, fanno parte del progetto denominato “Playa libre”, che attraverso una app punta a fornire in tempo reale il livello di affollamento di sette lidi della provincia di Cagliari. «Per quanto mi riguarda la sostanza non cambia - dice Silvano Corda - puntare l’obiettivo delle telecamere sull’arenile viola la privacy delle persone, si sarebbe potuta trovare un’altra soluzione per fornire le presenze sulla spiaggia in tempo reale». Dello stesso avviso l’ex sindaco, Francesco Dessì: «I cittadini si sono lamentati perché si sentono osservati: non fa piacere avere una webcam puntata mentre si prende il sole».

Le ragioni

Il sindaco chiarisce che l’area non è di competenza del Comune: «Quelle telecamere fanno parte di un progetto che ha valenza ambientale perché fornisce informazioni sulla condizione della spiaggia e soprattutto offre agli utenti la possibilità di conoscere in anticipo il livello di affollamento che troveranno sul posto». Il sindaco si sofferma sulla rete di videosorveglianza comunale, di recente potenziata con nuovi posizionamenti di telecamere per proteggere il territorio da atti vandalici e dall’abbandono di rifiuti nelle zone periferiche. «Alcune sono state piazzate nel piazzale antistante l’hotel Santa Lucia, i vandali hanno gettato nello stagno per anni i carrelli della spesa del vicino supermercato, ora quella zona è sotto controllo. Le telecamere si stanno dimostrando un valido deterrente ma ci hanno aiutato anche a individuare i responsabili di gesti di inciviltà ai danni della comunità. Nei giorni scorsi, grazie all’occhio elettronico, abbiamo individuato un camperista che abbandonava rifiuti in periferia».