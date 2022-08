«Telecamere contro scippi e baby gang» 

Intanto l’escalation di criminalità – ci sono stati anche furti e rapine in casa negli ultimi giorni - accende il dibattito politico in città. «Non voglio essere allarmista, ma la situazione inizia ad essere preoccupante ed è necessario un intervento urgente e straordinario della Giunta», le parole del consigliere comunale di minoranza Christian Stevelli. «Per combattere la criminalità e le devianze sociali è fondamentale destinare più risorse per l’acquisto e l’installazione di sistemi di videosorveglianza in più aree urbane ed extraurbane», sottolinea l’esponente del centrodestra quartese, «con un occhio attento alle politiche sulle fragilità sociali, senza far mancare ai genitori quel supporto per un corretto e più efficace rapporto con i figli». Allarme sicurezza che viene lanciato anche dall’ex consigliera comunale Marcella Marini: «Ormai da troppo tempo i cittadini si lamentano di essere vittime di soprusi da parte di vandali, ladri e baby gang. Credo che il Consiglio comunale debba affrontare urgentemente questo tema e mettere in atto azioni per rafforzare la sicurezza».

Il racconto

L’episodio risale a giovedì sera, poco prima delle 20, mentre la donna usciva dalla parrucchiera dopo il forte acquazzone. «Stavo salendo in macchina quando ho sentito che qualcuno agganciava lo zaino che avevo sulla spalla sinistra», racconta Daniela Boi, vittima del furto in strada. Solo dopo ha realizzato che glielo avevano strappato da uno scooter in corsa. «Ho visto che a bordo c’erano due ragazzi, ma non ricordo nient’altro», dice, «anche perché sono caduta a terra dopo che mi hanno trascinato per un tratto, poi sono fuggiti». Qualche graffio dopo la caduta, poi la ricerca disperata nella zona sperando di trovare lo zaino con i documenti dentro. Ma senza successo. Ieri la donna ha denunciato lo scippo ai carabinieri, con la speranza che le indagini possano risalire agli autori del furto e si ritrovi il suo zaino.

Le polemiche

Intanto l’escalation di criminalità – ci sono stati anche furti e rapine in casa negli ultimi giorni - accende il dibattito politico in città. «Non voglio essere allarmista, ma la situazione inizia ad essere preoccupante ed è necessario un intervento urgente e straordinario della Giunta», le parole del consigliere comunale di minoranza Christian Stevelli. «Per combattere la criminalità e le devianze sociali è fondamentale destinare più risorse per l’acquisto e l’installazione di sistemi di videosorveglianza in più aree urbane ed extraurbane», sottolinea l’esponente del centrodestra quartese, «con un occhio attento alle politiche sulle fragilità sociali, senza far mancare ai genitori quel supporto per un corretto e più efficace rapporto con i figli». Allarme sicurezza che viene lanciato anche dall’ex consigliera comunale Marcella Marini: «Ormai da troppo tempo i cittadini si lamentano di essere vittime di soprusi da parte di vandali, ladri e baby gang. Credo che il Consiglio comunale debba affrontare urgentemente questo tema e mettere in atto azioni per rafforzare la sicurezza».

Il sindaco Graziano Milia ricorda le telecamere già installate e il progetto per allargare la rete di occhi elettronici nei prossimi mesi, e fa appello a Regione e Città metropolitana sui finanziamenti per la videosorveglianza. «Credo sia sbagliato gettare allarmismi», risponde, «i casi di criminalità ci sono come in tutte le aree urbane, ma dai numeri che le forze dell’ordine ci hanno fornito non sono più preoccupanti di altre città. Certo è che serve l’aiuto della Regione per poter ampliare il sistema di telecamere», aggiunge Milia per poi precisare: «Sul fronte delle politiche sociali e giovanili si sta lavorando come mai è stato fatto».

