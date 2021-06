Telecamere contro i vandali nei parchi  

Ventisette telecamere per sorvegliare il quartiere di Su Planu, altre trenta lungo il parco nel centro cittadino di Selargius. Un sistema di videosorveglianza all’avanguardia contro vandali e assembramenti che il Comune conta di attivare entro la fine dell’estate in diversi punti strategici: parco dei Bimbi, parco delle Ambulanze, piazza Boiardo e sagrato della parrocchia dello Spirito Santo - nel rione al confine con Cagliari - e nel parco Lineare fra via Trieste e via Venezia. «Poi proseguiremo anche negli altri parchi per garantire più sicurezza in tutta la città», annuncia il sindaco Gigi Concu.

I cantieri

La ditta incaricata dal Comune da lunedì si sta occupando della manutenzione e sistemazione dei cavidotti necessari per i collegamenti del sistema di videosorveglianza. Lavori che dovrebbero dieci giorni. «Dopo si procederà all’installazione delle telecamere», assicura il comandante della Polizia locale Marco Cantori. Ventisette in tutto solo nel quartiere di Su Planu dove da mesi la sorveglianza è garantita dai vigilantes. «Saranno distribuite fra i due parchi del rione, la piazza davanti alla parrocchia e i parcheggi di piazza Boiardo», precisa Cantori. Ed è proprio in piazza Boiardo che nei mesi scorsi si sono concentrate le lamentele dei residenti della zona, esausti dalle continue urla, schiamazzi e partite a pallone in notturna tanto da costringerli a presentare un esposto alle forze dell’ordine. «Ora la situazione è migliorata anche grazie alla presenza delle guardie giurate», precisa il sindaco, «le lamentele sono diminuite. Ma è necessario potenziare i controlli per garantire maggiore sicurezza in tutto il quartiere».

Il progetto

Seconda tappa nel parco Lineare, dove gli occhi elettronici previsti dall’appalto sono trenta in tutto, distribuiti lungo il percorso verde di via Venezia. Anche in questo caso le telecamere serviranno per frenare i continui atti vandalici, compresi quelli più recenti a danno del sistema di irrigazione. Un fenomeno che ricorre da tempo, tanto da scatenare l’ira del sindaco che nei giorni scorsi ha lanciato un appello al gruppo di ragazzini che la notte vandalizzano il parco chiedendo maggiore rispetto per la cosa pubblica.

L’intervento - fra Su Planu e parco Lineare - costerà alle casse comunali 120mila euro, 30mila in meno rispetto al finanziamento iniziale. «Con il ribasso d’asta contiamo di acquistare e installare ulteriori telecamere», dice il comandante dei vigili urbani.

La centrale

A gestire il sistema di videosorveglianza sarà la Polizia municipale, attraverso un collegamento diretto nei monitor della sede di via Dante. Una sorta di cabina di regia sempre attiva giorno e notte. «Un impianto all’avanguardia che ci consentirà di vedere in tempo reale cosa succede all’interno dei nostri parchi e delle nostre piazze, e garantire un intervento rapido in caso di urgenze e situazioni spiacevoli da bloccare», spiega il sindaco. Massima attenzione per scongiurare assembramenti, vietati dalle regole anti Covid, contrastare atti vandalici all’interno delle aree comunali e assicurare la massima sicurezza.

Per ora si parte con l’intervento da 120mila euro e l’arrivo di circa 60 telecamere fra Su Planu e parco Lineare di via Venezia. «L’obiettivo è reperire ulteriori risorse e programmare di volta in volta la sistemazione di altre telecamere in modo da coprire i parchi di tutto il territorio comunale», conclude Concu.

