Telecamere contro discariche e furti 

Occhi elettronici contro discariche abusive, ma anche atti vandalici e furti. Il piano delle telecamere comunali è pronto a decollare, con le prime cinque fototrappole - da sistemare in diverse zone della città - che il Comune conta di attivare nel giro di un mese, oltre al sistema di videosorveglianza dedicato al campo di basket del Poetto rifatto a nuovo e inaugurato di recente. «L’obiettivo è avere un maggior controllo di tutto il territorio», commenta il vicesindaco Tore Sanna, «questa è solo una prima sperimentazione sino a dicembre, dal prossimo anno contiamo di allargare il sistema dotandoci di più videocamere».

Il sistema

Tutto sarà gestito da una società di vigilanza specializzata che si occuperà dell’installazione delle telecamere, e della gestione di tutto il sistema in collaborazione con la Polizia locale e le forze dell’ordine che saranno allertate in caso di episodi sospetti e infrazioni. «In caso di abbandono dei rifiuti scatterà la segnalazione alla Polizia locale», spiega Sanna, «a loro spetterà poi identificare i responsabili e multarli». Nel mirino anche gli atti vandalici, compresi i furti di sassolini nelle aiuole pubbliche denunciato di recente da diversi cittadini. «Ovviamente le immagini saranno analizzate nel rispetto della privacy, come prevedono le norme nazionali e il nostro regolamento», precisa il vicesindaco.

I punti

Ora gli uffici dovranno definire l’affidamento per l’installazione e la gestione del sistema di videosorveglianza, poi le telecamere saranno attivate. «Non ci saranno postazioni fisse, ma le telecamere verranno spostate di volta in volta a seconda delle esigenze», dice il numero due del Comune. «Se riceviamo segnalazioni di discariche di rifiuti da parte dei vigili e di De Vizia, per esempio, saranno posizionate in modo da beccare chi sporca il territorio, così come se veniamo a sapere che in una determinata zona della città c’è una concentrazione di episodi di vandalismo».

E dal prossimo anno gli occhi elettronici dovrebbero aumentare. «Se l’esito della sperimentazione dovesse essere positivo», annuncia Sanna, «allargheremo il piano con ulteriori telecamere». Comprese quelle che dovrà installare De Vizia, come previsto nel contratto.

Fra gli obiettivi c’è anche quello di dotare i vigili urbani di body cam, microcamere che gli agenti potranno indossare nelle divise - all’altezza del torace - e che in caso di necessità permetteranno di registrare audio e video degli interventi, in modo da avere costantemente le prove di ciò che accade. «Lo abbiamo previsto nel regolamento approvato in Giunta e in Consiglio, e prima o poi verranno acquistate e date in dotazione ai vigili», assicura il vicesindaco. Non subito però, prima spazio alla sperimentazione delle fototrappole. Poi si valuterà l’arrivo anche delle dash cam, videocamere installate a bordo dei veicoli di servizio della Polizia locale, e dei droni che potranno essere utilizzati anche per contrastare il fenomeno dell’abusivismo edilizio.

