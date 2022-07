Telecamere contro bulli e spacciatori 

Le due scuole medie di via Dante e via Torino, ma anche quelle elementari di via Galilei, via Repubblica, via della Resistenza e via Verdi possono ora contare su un sistema di videosorveglianza esterno che è stato predisposto per arginare i fenomeni di bullismo e, soprattutto, lo spaccio di sostanze stupefacenti o le situazioni di rischio per gli studenti, anche molto piccoli.

Scuole sicure

Ad annunciare il completamento del progetto “Scuole sicure” è stato il Comune che ha sfruttato per l’acquisto di telecamere i finanziamenti arrivati dal Ministero dell’Interno. L’iniziativa, gestita dall’ufficio pubblica istruzione e dal Comando della Polizia Locale, si è chiusa nei giorni scorsi con il collaudo del sistema che è stato integrato alla rete elettronica già in funzione a Sestu e che monitora sia le piazze che gli edifici pubblici, garantendo anche uno strumento di supporto per l’attività di polizia giudiziaria in caso di incidenti stradali e atti di vandalismo.

La decisione di acquistare nuove telecamere con i fondi ministeriali arriva proprio dopo l’allarme lanciato lo scorso anno per la presenza di attività di spaccio davanti alle scuole medie. «Il finanziamento» spiega l’assessora alla Pubblica Istruzione, Roberta Recchia, «è stato di poco superiore ai quindicimila euro, ma, volendo portare avanti un progetto che potesse rispondere in pieno alle esigenze di sicurezza delle scuole, è stato cofinanziato da noi con altri settemila euro. Questo ci ha permesso di installare altre tredici telecamere nei pressi dei due circoli didattici: sia destinati alla sicurezza degli alunni delle scuole medie che dei bambini più piccoli».

Ha espresso soddisfazione anche il presidente del Consiglio comunale, Antonio Manca, che nei mesi scorsi aveva più volte rimarcato la necessità di un incremento della sicurezza in città. «Ritengo importantissimo», fa sapere, «avere nelle scuole idonei strumenti per scoraggiare e individuare comportamenti sbagliati e poter attuare iniziative tese a contrastarli».