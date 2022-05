Tegas e Burchi, nemici come prima 

Ognuno per la sua strada e avversari come prima. Si è arenata la lunga trattativa per la creazione di una lista unitaria tra la maggioranza che sostiene il primo cittadino Davide Burchi, 44 anni, e l’opposizione guidata da Maria Tegas, (51). Irrisolto il rebus sul candidato a sindaco. Il sindaco Dem non avrebbe potuto accettare un ruolo subalterno a quello della geologa, che delle sue aspirazioni a diventare primo cittadino non ha mai fatto mistero. Tra le altri punti di frizione anche lo scarno contributo in termini di candidati “validi” che Tegas avrebbe portato in dote alla Grande coalizione secondo alcuni esponenti dell’attuale maggioranza.

Incertezze

Pochissime le certezze, se non l’impegno costante sulle liste di entrambi gli schieramenti. Fino all’ultimo cercheranno di mettere insieme una squadra competitiva, sebbene con il trascorrere dei giorni il compito si riveli sempre più complicato. Gli aspiranti consiglieri sono merce rara e tra le poche certezze, Renato Pilia e Matteo Stochino per il gruppo Burchi, Mirko Balloi con Tegas, prevalgono i punti interrogativi. Marco Melis (Progetto Comune per Lanusei), aspetta un avversario che nella migliore delle ipotesi, dal suo punto di vista, potrebbero essere due. I prossimi giorni saranno decisivi.

In due a Barì

Intanto a Bari Sardo si profila un duello di sana e robusta democrazia tra il sindaco uscente Ivan Mameli e Anton Pinna. Nella compagine del sindco uscente su tredici candidati ci saranno quattro o cinque nomi nuovi parte di un gruppo, l’Alternativa, che comprende quaranta persone. «Auspico che ci sia una bella competizione – dice Ivan Mameli – Faccio gli auguri a chiunque si voglia cimentare in questa avventura».