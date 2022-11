Tecnici in arrivo nei laboratori analisi 

Basta lunghe attese: al via una selezione da parte della Asl Sulcis per la ricerca di personale tecnico sanitario di laboratorio. Dallo scorso mese di luglio la mancanza delle figure professionali ha costretto la direzione aziendale a sospendere i servizi dei Laboratori analisi agli esterni. Una criticità che ha comportato al ricorso di una procedura inusuale; ovvero ottenere l’autorizzazione da parte di Ares, a procedere con una selezione di personale specializzato da assumere a tempo determinato.

Il concorso

Il bando è stato pubblicato lo scorso mercoledì e gli interessati potranno presentare le domande entro il prossimo 24 novembre.«Per il Laboratorio analisi c’è l’impellente necessità di procedere all’assunzione di tecnici sanitari di Laboratorio biomedico - spiega la direttrice generale della Asl Sulcis Giuliana Campus - al fine di rispondere prontamente alle esigenze correlate all’erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell’ambito delle varie strutture. Le soluzioni esperite in precedenza, ossia il ricorso a graduatorie in corso di validità da cui attingere per l’acquisizione di risorse, purtroppo sono risultate inefficaci. Attualmente si riesce a garantire le urgenze e l’esecuzione degli esami per i pazienti ricoverati, ma l’obiettivo è ripristinare il servizio anche per gli esterni» . Oltre alla selezione si sta procedendo a trovare altre soluzioni tramite un accordo con l’azienda ospedaliera universitaria di Cagliari (che garantirà una tempestiva refertazione). «Gli utenti - prosegue Campus - eseguirebbero i prelievi e potrebbero ritirare il referto nella struttura ospedaliera o territoriale, più vicina al proprio domicilio» .

Le reazioni

La mancanza di person ale è il motivo per il quale il Laboratorio analisi del Cto (costato 5,5 milioni di euro) ancora non riesce ad operare a pieno regime: « Ha le potenzialità per servire tutto il Sud Sardegna - dichiara il presidente delle rsu della Asl Sulcis Gino Cadeddu - invece per m mancanza di tecnici, la notte siamo obbligati a spedire le provette per le analisi nel cagliaritano. La selezione attuata dalla direzione generale è temporanea ma necessaria e spero che i prossimi concorsi vengano effettuati con quest’ultima formula». Una procedura che permetterebbe le fughe di specialisti dalle strutture definite “periferiche” e sulla quale il consigliere della Lega Michele Ennas, anticipa si stia lavorando: « Abbiamo in questo caso considerata l’urgenza, e quindi richiesto un intervento specifico. Per i futuri concorsi si stanno definendo delle soluzioni per dare conforto alle zone dove sussistono maggiori carenze». Per il segretario generale della Cisl Fpl esiste infatti uno squilibrio inspiegabile nel reclutamento suggerito dai fabbisogni aziendali: «Nell’ultimo concorso effettuato ci sono delle realtà nel cagliaritano che si sono assicurate le prestazioni di 22 tecnici di laboratorio. Mi chiedo quale sia la reale mole di prestazioni richieste per necessitare di tutte queste figure. Noi nel frattempo abbiamo difficoltà persino ad eseguire un emocromo in urgenza».