Techno 293, Europei al via 

L’Europeo Techno 293 di windsurf oggi entra nel vivo al Poetto. Domenica sera, i 277 atleti iscritti hanno sfilato con le bandiere dei 18 Paesi rappresentati, più una: la nutrita pattuglia sarda non ha rinunciato a esporre il vessillo dei Quattro Mori sulla passeggiata di Marina Piccola con l’orgoglio di ci sa di essere di casa in quella che non sarà capitale della vela soltanto sino a sabato. Poi, ieri, con vento sostenuto e onda formata, le tavole hanno inaugurato i due campi di regata.

Prima giornata

Da oggi si fa sul serio. Quindici prove sino a sabato per assegnare i cinque+cinque titoli europei ad Under 13, Under 15, Under 17, Under 19 e Open Plus maschili e femminili. Se ne possono fare al massimo quattro al giorno, dipenderà dalle condizioni meteo. Il campionato Europeo, che torna a Cagliari dopo 11 anni, con la regia del Windsurfing Club, arriva dopo una settimana in cui il vento nel golfo non è mai mancato. Alle 12 sarà dato il segnale per la prima delle partenze scaglionate per categoria.

I protagonisti

Non è semplice indicare i favoriti per ciascun titolo, anche perché molti hanno compiuto il passaggio di categoria ma ciò che è certo è che i giapponesi non concorrono per il campionato (ma ci tenevano a partecipare a questo appuntamento internazionale) e che gli italiano sono più o meno i due quinti della flotta. Tra loro, pronti a far valere il fattore campo, ci sono i giovani velisti sardi, che sono ben 32 tra i quali 8 ragazze. La parte del leone la fa il circolo organizzatore, che mette in acqua ben 22 vele e non soltanto con l’obiettivo di fare numero. Qualcuno di loro potrebbe anche ritrovarsi in lotta per il titolo. Lo scopriremo a partire da oggi. Intanto si può notare una curiosità che testimonia come la vela da noi sia tradizione, anche di famiglia. Ci sono due fratelli (Veronica e Riccardo Poledrini) e ben due coppie di gemelli (gli Under 13 Jan e Krzysztof