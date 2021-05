Teatro tenda, sfratto al gestore entro fine mese 

«Il giudice del Tribunale civile di Cagliari ha disposto lo sgombero dell’ex Teatro tenda da parte dell’associazione “Angy Village” entro il 31 maggio, pena lo sfratto coatto (procedura comunque bloccata fino al 30 giugno)». È quanto trapela dall’ultima adunanza della commissione Controllo e Trasparenza del Comune di Assemini. L’ultimo capitolo del braccio di ferro sul complesso sportivo, di fronte alla chiesa di Santa Lucia, affidato 20 anni fa dal Municipio alla Angy Village. Il contratto di gestione era scaduto il 5 ottobre 2019, ma il gestore, Giuseppe Nioi, si era rifiutato di liberare lo stabile. Da qui l’azione legale avviata con una delibera di Giunta relativa alla procedura di sfratto.

In commissione

Appresa la notizia, il consigliere Gigi Garau (Lega-Psd’Az) dice di «trovare singolare che sia passato così tanto tempo eppure il bene non è stato ancora restituito al Comune, legittimo proprietario. Parliamo di una struttura di oltre un milione affittata con un canone annuale di 1500 euro. L’amministrazione comunale non ha preso nessuna posizione: dal responsabile del Patrimonio ci è stato riferito che in questi mesi si è cercato addirittura una soluzione bonaria con semplici telefonate e chiacchierate». Ora la decisione del Tribunale: «La responsabile del contenzioso ha affermato che qualora il “Teatro tenda” non verrà abbandonato, si procederà allo sfratto coatto. Attendiamo fiduciosi gli sviluppi su questo immobile, storica sede dei festeggiamenti elettorali del Movimento 5 stelle».

La Giunta

L’assessore Diego Corrias ricorda: «Come amministrazione abbiamo attivato un’azione per tutelare un interesse pubblico e questa azione sta procedendo. Il nostro compito ora deve essere, e sarà, restituire il Teatro tenda alla fruizione degli asseminesi nel più breve tempo possibile». Su quanto disposto dal Tribunale, Corrias sottolinea di «non aver mai commentato contenziosi, non sono un legale e anche se lo fossi, in questa sede rimarrei un amministratore locale. La commissione trasparenza - conclude - non è un tribunale, anche se a qualcuno pare sfuggire».

Il gestore

Giuseppe Nioi non rilascia dichiarazioni. Sono comunque noti i motivi per i quali fino a oggi si è sempre rifiutato di abbandonare il “Teatro tenda”. Ha sempre lamentato infatti l’immobilismo delle quattro amministrazioni che si sono succedute negli ultimi 20 anni, con conseguenti difficoltà nella gestione da parte della sua società. E, soprattutto, ritiene che nel 2001 il complesso fosse stato consegnato in condizioni critiche, diverse da quanto stabilito dal contratto, tali da richiedere negli anni importanti investimenti da parte sua. Per lui, quindi, lasciare l’infrastruttura sulla quale ha investito significherebbe condannarla a uno stato di abbandono.

L’altro procedimento

Intanto si attendo sviluppi sull’altra azione legale relativa alla gestione del “Teatro tenda”, quella avviata da Nioi che contesta al Comune inadempimenti rispetto al contratto di locazione. Ricevuto l’atto di citazione, anche in questo caso la Giunta aveva dato mandato a un legale deliberando di resistere in giudizio. La prima udienza è fissata per il primo giugno.

