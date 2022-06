Teatro, l’appalto in Procura 

Oltre a quelli che illuminano la scena, presto potrebbero accendersi anche i riflettori della Procura della Repubblica sul palco del teatro Antonio Garau. La decisione di prorogare di due settimane la scadenza del bando, inizialmente prevista per lo scorso 16 maggio, non è piaciuta affatto all’associazione culturale “Il Cantagallo”, che la sua offerta l’aveva presentata nei tempi utili e che ora chiede chiarimenti.

Le richieste

«Abbiamo appreso dalla stampa che il Comune ha deciso far slittare al 31 maggio i termini per la presentazione delle domande per dare agli uffici il tempo di rispondere al quesito di un partecipante alla gara - fa sapere il responsabile Salvatore Sinis - ma onestamente suona piuttosto anomala come procedura. Le precisazioni possono essere fornite anche in un secondo momento, non ravvisiamo un motivo valido per cui dovesse essere posticipata la chiusura del bando». Semplice disappunto? Niente affatto, perché l’associazione vuole andare fino in fondo e oltre ad avere inviato al Comune una pec attraverso la quale chiede lumi sulla vicenda, ha informato dei fatti, per conoscenza, anche la Procura della Repubblica. «Per il momento dagli uffici di piazza Eleonora non abbiamo avuto alcuna comunicazione - prosegue – se non dovessimo avere risposte soddisfacenti, siamo pronti ad adire le vie legali».

Lo stop

La richiesta di chiarimenti per cui il bando è finito in stand-by è quella presentata dalla Pro Loco, che dallo scorso autunno gestisce provvisoriamente la struttura di vale Parpaglia. «Un chiarimento tecnico sulle modalità di accesso del personale in servizio», aveva fatto sapere il presidente dell’associazione Gianni Ledda, giudicando egli stesso forse eccessivo lo slittamento di due settimane. Per la cronaca, in questo lasso di tempo nessuna offerta si è aggiunta alle due pervenute entro la scadenza del 16 maggio. La dirigente del settore Programmazione Maria Rimedia Chergia, proprio ieri ha firmato l’atto di nomina della commissione e la convocazione della seduta per l’apertura dei plichi. Resta da capire se basterà a rasserenare gli animi dell’associazione “Il Cantagallo”. «Nel bando è scritto che l’affidamento in concessione gratuita biennale sarebbe avvenuto anche in presenza di un solo candidato - sostiene Sinis che per il palcoscenico oristanese ha progetti ambiziosi. «Abbiamo lavorato duramente per formulare una proposta funzionale alle esigenze della città. Il nostro obiettivo è gestire un teatro che possa aprire tutti i giorni, non solo in occasione degli spettacoli». Come? «Attivando ad esempio una scuola di recitazione di richiamo per tutta la Sardegna» conclude Sinis, che già guarda come modello all’Accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio d’Amico”.