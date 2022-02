Teatro, dimezzati i costi per gli operatori 

«Inoltre», aggiungono sindaco e assessora, «c’è la possibilità, per tutte le associazioni, di affittare gli spazi non più esclusivamente a giornata ma anche a orario e a un costo agevolato. Una decisione nata dalla volontà di tendere una mano al mondo della cultura per incentivarlo e aiutarlo, nel nostro piccolo, a risollevarsi dalla crisi che in tempi di pandemia non ha risparmiato nessuno».

Fra le novità l’apertura della sala prove agli operatori del settore culturale, e le agevolazioni dedicate alle associazioni iscritte nell’albo comunale che operano e hanno sede legale nel territorio selargino. «Costi di fatto dimezzati», spiega l’assessora Relli. «I locali per le arti musicali potranno essere presi in affitto pagando 10 euro all’ora, se si utilizza un solo giorno, 4,50 se viene richiesto più volte nell’arco di un mese, 3,50 se l’utilizzo sarà continuativo per sei mesi». Stessa agevolazione per la sala prove, che costerà 80 euro al giorno, la metà esatta rispetto alla tariffa prevista per le associazioni non selargine.

Costi dimezzati per sala prove e locali dedicati alle arti musicali, mentre viene confermata la decisione di azzerare le spese di affitto per le iniziative teatrali patrocinate dal Comune, a parte le quote per spese tecniche e pulizie post spettacoli. La Giunta di Selargius vara il nuovo regolamento per l’utilizzo del teatro civico di Si ‘e Boi, con tanto di regole anti Covid da rispettare e «mano tesa verso le associazioni culturali cittadine messe a dura prova dalle limitazioni legate alla pandemia», annunciano il sindaco Gigi Concu e l’assessora alle Politiche culturali Roberta Relli.

Cosa cambia

Fra le novità l’apertura della sala prove agli operatori del settore culturale, e le agevolazioni dedicate alle associazioni iscritte nell’albo comunale che operano e hanno sede legale nel territorio selargino. «Costi di fatto dimezzati», spiega l’assessora Relli. «I locali per le arti musicali potranno essere presi in affitto pagando 10 euro all’ora, se si utilizza un solo giorno, 4,50 se viene richiesto più volte nell’arco di un mese, 3,50 se l’utilizzo sarà continuativo per sei mesi». Stessa agevolazione per la sala prove, che costerà 80 euro al giorno, la metà esatta rispetto alla tariffa prevista per le associazioni non selargine.

Le tariffe

Agevolazioni destinate agli operatori culturali selargini a parte, per le associazioni “esterne" le tariffe restano più o meno le stesse: 500 euro per chi organizza un’iniziativa a teatro, 400 per ogni singola giornata aggiuntiva se in date immediatamente successive o ravvicinate, 100 per ogni altra mezza giornata per le prove o gli allestimenti. E ancora: 200 euro per l’utilizzo - mattina e sera - dei locali “Arti Musicali”, 20 euro per un’ora, 30 per due ore. Non solo: 160 euro per l’uso della sala prove tutto il giorno, e un costo orario che va dai 16 ai 5 euro, a seconda della continuità nell’utilizzo, 75 euro sono invece richiesti per l’uso giornaliero del videoproiettore.

Le regole

Con il nuovo regolamento la Giunta ha stabilito anche anche una serie di prescrizioni da rispettare, sia per le associazioni che per gli spettatori. A partire dal super green pass che dovrà essere esibito all’ingresso, sino all’uso obbligatorio delle mascherine Ffp2, e al divieto di poter assistere agli spettacoli in piedi.

