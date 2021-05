Tc Cagliari, non fermarti 

Terza domenica dedicata al campionato nazionale di serie B a squadre, con otto club sardi in campo. In questo turno, riposa il Tc Alghero, impegnato in B1 maschile.

Sempre nel massimo campionato cadetto, match casalingo per il Margine Rosso, che ospita una formazione che ha fin qui fatto risultati simili, il Ct Giotto di Arezzo, schierando Omar Salman, Alessandro Biscardini, Manuel Mazzella e Filippo Albai. La Torres di David Vega Hernandez, Giulio Torroni, Andrea Cherchi e Gianluca Sarais, dopo due sconfitte e il -1 in classifica per aver esordito con tre soli elementi, cerca di sbloccarsi sui campi del Montecatini. Match in trasferta anche per il Tc Cagliari, a punteggio pieno nel girone 6, che convoca Emiliano Maggioli, Julien Cagnina, Roberto Binaghi, Nicola Porcu e Alberto Sanna per giocare in Campania, in casa del Ct San Giorgio del Sannio.

In B2, il Tc Terranova di Constantin Lilian Bittoun Kouzime, Matteo Masala, Matteo Lugari, Alessandro Ciulla, Diego Morelli Serna e Jacopo Giangrande cerca conferme ospitando i romani del Due Ponti. Nello stesso girone, il Porto Torres vuole riscattarsi prontamente. Formazione vicino a quella tipo, con Uladzislau Zhuk che ricopre la casella dello straniero, mentre mancherà Antonio Zucca, al Roland Garros come coach di Laura Siegemund. Dall'altra parte del campo ci sarà un'altra squadra romana, lo storico Tc Parioli.

Il Tc Su Planu, capolista nel girone 4 a punteggio pieno, gioca a Lamezia Terme, sul rosso del Viola Tennis & Sports, proponendo Sergio Martos Gornes, Federico Visioli, Alessandro Bordonaro, Riccardo Catani, Alessandro Iriu e Nicola Comune.

La B femminile

Nella B1 femminile, il Tc Cagliari, senza la numero 1 Dalila Spiteri, schiera Barbara Dessolis, Marcella Dessolis e Beatrice Zucca per far visita al Tc Padova dell'ex azzurra Maria Elena Camerin. In B2, la Torres, prima nel girone 3, varca il Tirreno per giocare sui campi del Tc Caserta. Formazione rossoblu senza straniere, composta da Elisa Patta, Elisa Puggioni, Roberta Sechi e Maria Teresa Carlini.

